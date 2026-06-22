中颱米克拉大迴轉「保持安全距離」吳德榮：周五最後一波梅雨鋒面接近

米克拉颱風昨晚增強為中颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(22日2時)氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，米克拉向西北西朝台灣東方海面逼近，明起逐漸北轉，周三、四沿台灣東側北上，保持安全距離，且進入海洋熱含量較低的海域，有逐漸減弱趨勢。周五米克拉通過琉球附近海面，周六向東北加速遠離。

吳德榮表示，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬路徑與氣象署的路徑預測類似，但皆顯示有較大的不確定性，應續觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日至周三太平洋高壓籠罩，各地持續晴熱如盛夏，全台最高溫38度以上；要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部22至38度、中部23至37度、南部24至38度及東部21至37度。

吳德榮指出，周四水氣增多轉趨不穩定，易有局部短暫降雨，午後有對流發展的機率。周五、六梅雨季最後一波鋒面接近，西南季風增強，帶來降雨，午後有較大雨勢，氣溫略降。下周日至周三(28至1日)鋒面北退，天氣好轉、氣溫升，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。