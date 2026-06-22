青年世代領航獎項「500Young」強勢回歸！7/18一日限定青年論壇及工作坊開放報名

第四屆500Young2026，將於7月17日舉辦頒獎典禮、7月18日舉辦一日限定青年論壇及工作坊。圖／500輯提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》、同樣專注青年未來的永豐金控，在2022年共同主辦催生了以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」。這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。隨著活動來到第四屆，我們再次把聚光燈對準這群年輕世代，共同見證這群新銳為社會激盪出的精彩火花。

永豐金控秉持「Together, a better life.」精神，連續四屆與500輯共同主辦「500Young」，表揚在設計、科技、永續等領域的新秀代表，他們在多元身份中轉換，也以青世代的熱情創意重新組裝世界。500Young讓年輕世代被看見，而永豐金控可以成為青年走向未來的底氣。

深耕台灣市場多年的鞋全家福也再度贊助500Young，始終以平價、舒適與多元選擇為品牌核心，滿足不同年齡層消費者需求，成為許多家庭購鞋的重要通路。

有了前三屆的活動口碑與得獎者的亮眼表現做後盾，團隊這次在評審環節下了更多功夫，從眾多優質的推薦清單中，拉出數條不同象限、全新的審查標準。雖然台灣不乏授予各行各業的眾多獎項，但500Young之所以特別，就在於它切入的角度跟別人不一樣，希望帶給大眾的，不是一成不變的排資論輩，而是符合時代、具備前瞻性的人物觀點。

知名跨域專家擔任推薦人，10領域青年攜手「領路人」同享榮耀

今年500輯廣邀18位各領域的專業人士擔任第四屆500Young推薦人，包含曾獲金馬獎最佳導演殊榮的陳玉勳、伊日藝術計劃總監黃禹銘、超過150萬訂閱的YouTuber兼創業家張志祺、群募平台嘖嘖創辦人徐震、草率季創辦人黃偉倫、新經典文化總編輯葉美瑤、Taster美食加創辦人Liz高琹雯、Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭、視覺藝術家何庭安等人。

本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主。延續500Young創立時的一大特色，獎項設計了世代交融的環節，請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀，頒獎典禮將於7月17日正式舉辦。

橫跨AI、創作與服務精神，一日限定論壇及工作坊開啟思想交流

第四屆500Young將於7月17日周五晚上在「台北三創生活園區」舉辦頒獎典禮，共計20位得獎者的完整報導也將集結成值得收藏的500輯專刊於活動前一日隨聯合報發行。7月18日周六則規畫一日限定的青年論壇與工作坊，邀請歷屆及本屆得主與大眾近距離交流。從AI如何重新塑造人類的觀點與決策、社群時代的影響力設計與議題倡議，到台語詩作閱讀與母語創作，以及餐飲與服務的當代價值對談，4場活動橫跨科技、文化、創作、社會議題與生活美學。

如果你關心未來趨勢、喜歡跨領域思考，或想認識台灣最具潛力的新世代創作者與行動者，歡迎踴躍報名，加入這場屬於青年世代的思想交流現場。更多消息敬請關注500輯官方社群。

【活動資訊】 第四屆500Young青年論壇 日期：2026/7/18（六） 地點：三創生活園區 5F星光廳（臺北市中正區市民大道三段2號） 時間： ●場次一｜11:15-12:15（11:00開放進場） 7月18日的一日工作坊，分別邀請黃之揚（左圖）、温若喬擔任講者。記者王聰賢／攝影 【工作坊：社群時代影響力設計課 ——黃之揚的倡議與品牌行銷實戰工作坊】 ●場次二｜13:00-14:15（12:45開放進場） 【青年論壇：AI 如何重新定義人類的思考與決策模式 ——從創作、倡議到金融決策的未來對談 黃之揚 X 曹馭博 X 嚴國瑞】 7月18日的青年論壇「AI 如何重新定義人類的思考與決策模式 ——從創作、倡議到金融決策的未來對談」，分別邀請永豐銀行數位金融處副總嚴國瑞（左圖起）、曹馭博與黃之揚擔任講者。圖／講者提供、記者王聰賢／攝影 ●場次三｜14:45-16:00（14:30開放進場） 【工作坊：台語裡，那些中文說不出的情感 ——温若喬台語詩作閱讀工作坊】 ●場次四｜16:30-17:45（16:15開放進場） 【青年論壇：不只是好吃 ——餐飲與服務的當代價值對談 陳琮渝 X林允順 X 羅明威】 7月18日青年論壇「不只是好吃 ——餐飲與服務的當代價值對談」，邀請陳琮渝（左圖起）、林允順與羅明威共同主講。圖／講者提供、記者沈昱嘉、林士傑／攝影 ●報名連結：https://www.accupass.com/organizer/detail/2206280649569762090360 ●參加方式：免費，需事前完成報名程序 ●主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利