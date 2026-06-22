農保財務黑洞 學者籲重新評估費率
農保長年虧損，並持續向勞保基金借貸周轉。學者指出，現行農保費率明顯偏低，應重新精算保費結構，評估合理費率；且農保和老農津貼本質屬社會福利，應與農業預算脫鉤。但每逢選舉年，農民福利往往加碼，擴大農保財務黑洞。
台大農業經濟系特聘教授張宏浩表示，現行農保費率明顯偏低，應重新精算保費結構，評估合理費率，使制度能維持收支平衡，而非長期以低費率運作，老農津貼與農保應與農業預算脫鉤處理。但每逢選舉年，農民福利政策往往加碼，例如近期老農津貼提高至每月一萬元、農民退休儲金政府負擔比率調高等，都使農業財政壓力持續增加；若農民人口未大幅離農，農保的財務黑洞只會愈來愈大。
淡江大學保險系副教授郝充仁說，政府應重新檢視農保財務安排，讓農保改向財務相對穩健、資金流量比較充裕的其他社會保險或退休基金借貸，而不是讓自身難保的勞保來支應農保財務漏洞。
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