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芒果銷法單顆賣破千元 檢疫、品質挑戰大

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
台灣愛文芒果進軍巴黎頂級的老佛爺（拉法葉）百貨公司超市，反應超乎預期。圖／自然屋集團提供
台灣愛文芒果進軍巴黎頂級的老佛爺（拉法葉）百貨公司超市，反應超乎預期。圖／自然屋集團提供

屏東愛文芒果首度外銷法國且在超市單顆售價破千元，引發熱議。貿易商翁愷莉說，此次出口並非政府委託或專案合作，政府僅提供空運補助；台灣芒果去年通過歐盟檢疫標準，市場反應超乎預期，今年以高於產地價四成收購進軍法國市場，前後至少歷經三年努力。屏東縣府指出，銷法芒果Ａ級果收購價每公斤九十至一百元，優於外銷日韓八、九十元及產地價六、七十元。

屏東縣枋山鄉建賢果菜運銷合作社首批供應六公噸愛文芒果銷法，六月初陸續出貨，已出口五點四公噸，六月底前會再出口兩批。合作社理事主席陳明賢說，銷法反應比預期好，已洽談明年歐洲訂單，包括英國等都有合作意願。

陳明賢指出，外銷歐洲最大挑戰是檢疫與品質。芒果採收後進入冷鏈系統、檢疫、蒸熱處理，蒸熱階段可能淘汰逾半果品，蒸熱成本每公斤約四、五十元，淘汰果品由貿易商吸收。

翁愷莉說，為保障農民權益，提供優於市場行情價格收購，出貨前預先支付部分款項保障，銷法芒果採購價格，依果實規格不同，以高於拍賣市場產地價的四成採購，建立與農民長期穩定合作關係。

翁愷莉說，歐洲市場藥檢疫規範堪稱全球嚴格，芒果從採收到抵達歐洲全程冷鏈，空運四十八小時抵達，每公斤空運成本近四百元，以五公斤裝芒果計算，連同包材及棧板等重量，實際需負擔六公斤運費。政府僅提供符合資格業者申請空運補助，每公斤補助約七十至八十四元。

翁愷莉表示，開拓法國市場至少歷經三年，並非農業部委託或合作專案，進口關稅由當地貿易商負擔，法國市售價遠高於亞洲市場，市場接受度高。

她也說，法國是歐洲重要水果集散地，銷法市場反應優於預期，不少歐洲貿易商主動聯繫洽談，訂單持續增加，會陸續拓展歐洲其他國家市場，結合全台各產區符合歐盟標準農民供應，包括高雄、台南、嘉義、雲林與台東等地都有農民合作。

「多一個通路當然好。」枋山地區農會前理事長戴正一說，各國外銷收購價差不多，高單價通路多，對農民當然較有利。

芒果 屏東 法國

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