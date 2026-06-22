財務黑洞 農保近年向勞保周轉度日

根據勞動部精算報告，勞保基金預計二○三一年用罄，面臨破產危機。深陷財務黑洞的勞保基金近年已靠政府編列公務預算撥補，形同用全民納稅錢救勞保，未料自身體質不佳竟還要「救濟」農保。近十年來，農保每年向勞保周轉四十到五十億元不等借貸，去年甚至借了六十七點四億元，借來的錢比整年收到的保費還要多。

農保費率低 財務比勞保慘

農保財務狀況為何比勞保慘？關鍵就在農保收支嚴重失衡，失衡主因在費率低、月投保金額低，以致年年入不敷出、逆差逐年擴大，且每月保費開辦卅多年來僅收農民七十八元。農保不僅向勞保借錢，政府每年也要編列預算撥補支應。

立法院二○二四年就曾發布相關專題研究，報告引述農業部委外辦理的二○二三年精算報告指出，若以現行農保虧損時中央隨即每年編列預算撥補，在不考慮借貸成本下，預計未來五十年農保累計虧損達一九○六億元，報告建議審酌政府財政負擔，滾動檢討現行農保制度的妥適性。

淡江大學保險系副教授郝充仁受訪表示，早年勞保準備金充裕的時代尚可運作，但如今勞保已連續九年入不敷出，每年需仰賴政府預算撥補上千億元維持運作，勞保財務大不如前「猶如風中殘燭」，政府應重新思考農保持續向勞保借貸周轉是否仍具合理性。

截至二○二五年十二月底統計，農保被保險人數八十二萬八二○四人。目前農保提供生育、身障給付及喪葬津貼三項給付，但平均投保年齡偏高、約六十九歲，其中喪葬津貼卻又高達十五個月，成為最大支出負擔。

去年借的錢比保費還多

根據協助農保收支作業的勞保局統計，以去年為例，農保保費收入五十二點七四億，給付金額高達一○一點九七億，逆差四十九點二四億元，向勞保基金借貸六十七點四億元。去年借來的錢比收到的保費還要多。

農保一九八九年開辦，費率百分之六點八，月投保金額僅一萬○二○○元；開辦之初提供的醫療給付一九九五年移至健保，費率降至百分之二點五五，農民負擔三成保費，計算後農民實際月繳七十八元。因提供兩個月的生育給付、二萬○四○○元，十五個月喪葬津貼、十五萬三○○○元，入不敷出。

此外，一萬○二○○元的月投保金額卅多年未調，直至二○二三年才提高至二萬○四○○元，但目的是為了增加給付，十五個月的喪葬津貼可領到卅萬六○○○元，生育給付增加至三個月。

給付增加後，投保費率卻維持百分之二點五五。照理說，月投保金額拉高一倍，農民實繳保費應同步升高為一五六元，但政府怕農民反彈，農民目前仍僅實付七十八元，餘由政府補助吸收。等於原本早已年年逆差的農保，二○二三年後農民月繳一樣的錢，領到更多，也讓財務負擔雪上加霜。

根據勞保局統計，農保年年收不抵支，保費收入雖有逐年增加，但給付增長更多，逆差從二○○六年的卅六點二二億，到去年已短差四十九點二四億元。向勞保基金借錢周轉的金額，也從四十八點五億來到六十七點四億元。尤其二○二三年起調高給付後，每年支出從調整前的六十九點九七億直接飆破百億元。