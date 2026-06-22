芒果銷法 農友：不能放個煙火慶祝就結束

台灣愛文芒果首次外銷法國，每公斤售價折合新台幣超過二一○○元，價格驚人。農業部表示，我國與歐盟都是世界貿易組織（ＷＴＯ）會員，關稅適用最惠國待遇，本次芒果外銷到法國並非農業部所主導，而是歷經諸多努力後談妥外銷到歐盟的防檢疫條件，並持續鼓勵台灣農產品外銷到更多海外市場。

根據農業部「芒果海外拓銷獎勵計畫」，今年度鮮芒果外銷目標為二二○○公噸，獎勵期間自五月一日至七月卅一日，歐、美、紐、澳、中東地區空運每公斤獎勵七十元；盛產期五月十五日至卅一日，以及七月一日至廿日期間，每公斤獎勵八十四元。

陳李農改團隊執行長李武忠指出，應該要檢視未來還能將多少芒果賣到法國，以及還能賣到哪些其他市場，這才是政府要評估與積極規畫的，不能只是放個煙火慶祝就結束。

致理科技大學國際貿易系教授林國榮說，歐洲是全球第二大新鮮芒果進口市場，以法國而言，市場供應主要來自秘魯、象牙海岸及巴西等國，供應鏈與消費模式已相當成熟，台灣芒果具有品質優良及風味獨特等優勢，但物流成本疊加後售價高昂，將阻礙市場的拓銷，台灣芒果若要打入主流市場，除持續維持產品品質與品牌形象，更須克服運輸成本偏高的挑戰。