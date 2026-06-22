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台灣古地圖藏身法國舊書攤 發現半世紀後列重要古物

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
「十八世紀末台灣原漢界址圖」為旅法漢學家侯錦郎於法國購藏，侯氏家屬同意正式寄藏於台灣歷史博物館。圖／台史博提供
「十八世紀末台灣原漢界址圖」為旅法漢學家侯錦郎於法國購藏，侯氏家屬同意正式寄藏於台灣歷史博物館。圖／台史博提供

一份從法國舊書攤發現的台灣古地圖，半世紀後成為文化部指定的重要古物。文化部上周公告指定「十八世紀末台灣原漢界址圖」為重要古物，目前已知此類地圖全世界僅存七幅，台灣典藏兩幅，這些原漢界址圖具體反映清代官方與民間社會的變化，極具研究與典藏價值。

此圖又稱「侯氏圖」，由旅法學者兼畫家侯錦郎於法國舊書攤購藏，但購藏的年代和地點已不可考，推測為一九七○到一九八○年代。侯錦郎辭世後，在台大歷史學系教授周婉窈及南天書局創辦人魏德文的引介下，侯氏家屬於二○一七年將此圖寄藏於台灣歷史博物館，該年年底於台史博展覽「地圖很有事：地圖的台灣史特展」中首次公開展示。

康熙六十年爆發朱一貴事件，叛軍逃入山區與原住民混居。事後清廷為防止反抗勢力藏匿深山、避免漢人與原住民發生衝突，在台灣西部沿山地區畫定番界禁止漢人進入。乾隆年間，清廷為展示具體番界清查成果，繪製地圖標注界碑的位置與番界的走向。此類地圖台灣僅典藏兩幅，另一幅是「民番界址圖」，典藏於中研院史語所。

文化部指出，「十八世紀末台灣原漢界址圖」記錄十八世紀台灣西部各地民間村社、官方城署、軍方汛塘，尤其是沿山地區番界、隘藔、土牛（指形似土牛的原漢界線）的描繪，反映十八世紀清朝對於台灣沿山地區的統治規畫與執行成果，也反映當時政治、經濟、社會的歷史變遷與特色。

後世也證明了，官府劃定的界線，無法切割原漢社會的互動與交流。「十八世紀末台灣原漢界址圖」不只是一件清代的御製地圖，更是兩百多年前台灣族群在衝突中走向多元文化共融的歷史起點。

法國 文化部 歷史 文物 台史博

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