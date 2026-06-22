米克拉轉中颱 周四可能發海警

米克拉昨晚轉為中度颱風，預計周四最接近台灣，中央氣象署預報員劉沛滕表示，不排除周四、周五發布海警，但仍需持續觀察。

劉沛滕說，米克拉颱風位於鵝鑾鼻東南東方一三○○公里海面，並持續往西北西方向到菲律賓東方海面，周二逐漸北轉，並慢慢移動到台灣東方海面，移動過程中，米克拉強度將先增強再減弱，已於昨晚轉成中度颱風、周四最接近台灣。

周四、周五米克拉移動到台灣東方海面，強度也將減弱成輕度颱風；周六再減弱成熱帶性低氣壓。

針對未來一周天氣，劉沛滕指出，周三前各地天氣穩定、高溫炎熱，山區會有午後降雨，周三午後雷陣雨範圍將擴大到南部局部地區，花東也有零星降雨。

周四、周五受到颱風外圍雲系影響，西半部、宜蘭降雨增多；周六、日颱風遠離、減弱，但台灣周邊水氣仍多，各地為多雲到晴，午後易有雷陣雨。周三前感受炎熱，各地高溫普遍卅三至卅六度，局部高溫上看卅六度，其中大台北、中南部局部地區、花東縱谷將會出現卅六度以上高溫。

周四、周五北部高溫略降到卅二至卅四度，周五再降一度，但中南部高溫下降幅度不明顯。