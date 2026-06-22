傳「禁坐令」內規 中華郵政：調查不當管理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中華郵政A7北台灣郵件處理中心掛件股遭爆有「禁坐令」文化。圖／匿名爆料員工提供
中華郵政A7北台灣郵件處理中心掛件股遭爆有「禁坐令」文化。圖／匿名爆料員工提供

中華郵政Ａ７北台灣郵件處理中心繼日前延誤出包，昨天又遭員工爆料有「禁坐令」，強迫員工站立數小時分揀郵件，台灣郵政產業工會表示，已接獲員工反映，後續完成調查將配合勞動相關法令申請勞檢；中華郵政公司表示，若有不當管理或言行，將立即檢討改正，並強調並無強制站立或禁坐的規定。

有匿名員工向本報爆料，過去位於金山南路的台北郵件處理中心掛件股，存在一條並非中華郵政總公司正式公文授權的違法內規「全面禁坐令」，管理階層以「掛號郵件有時效性」、「站著分信比較快」為藉口，強迫所屬員工採站姿分揀郵件，每日長達數小時。

該員工說，曾有新進員工因有舊傷久站劇痛，僅因稍微倚靠在白框上分揀，就遭主管厲聲斥責，甚至被恐嚇試用期考核恐將遭汰除；而他自己也因長達六個月被迫每日站著分揀郵件四小時以上，罹患足底筋膜炎，直到日前拿出醫生證明才能坐下，直呼主管無人性。

今年五月台北郵件處理中心搬至Ａ７郵政智慧園區，這項陋習也一併被帶到Ａ７，然而，其他單位如台中郵件處理中心都沒有這種「禁坐令」。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，工會已接獲員工反映，正進行調查及統計，要求同仁整天站著處理郵件的情況，認為實在太過分。每個人身體狀況不同，若無法長期久站，應允許適度坐著分揀郵件才合理，工會完成調查後將配合勞動相關法令申請勞檢。

中華郵政台北郵件處理中心主任田裕竭說明，台北郵件處理中心現行規章及作業規範並無強制站立或禁止坐下作業之規定，郵件分揀依實際作業需求及員工身體狀況妥適安排。

針對員工爆料掛號股有主管要求站立作業、違法規定還牽涉試用期考核等情況，田裕竭強調，台北郵件處理中心已進行查證，如有不當管理或言行情事，將立即檢討改正。

中華郵政 工會 勞檢

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