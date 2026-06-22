長照安排假有譜 勞動部鬆動盤點需求

全國失能及長照需求人口逾九○萬人，多年來，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）等民團倡議「長照安排假」，但至今仍未上路，引發不滿，因眾多中高齡勞工為照顧失能家人而被迫離開職場。勞動部態度終於鬆動並表示，正與衛福部盤點相關需求，「希望能盡快有結果」。

勞動部工作場所就業平等調查報告指出，去年受僱者如需長期照顧家庭成員，達百分之六十點九考慮離職照顧，為了照顧長輩，以致失業人口逐年攀升。勞動部調查也指出，若政府實施「長照安排假」，女性上班族申請比率為百分之七十六點五，男性則為百分之七十五點九。

家總秘書長陳景寧表示，許多上班族均有「長照安排假」需求，大都集中在失能家人長照初期，需要一段時間安排照顧事宜，評估新手期需卅天塊狀時間，建議政府補助六成薪假。至於照顧穩定期，建議工作者可有一五○天彈性無薪假，陪同家人就醫，或應付跌倒、複評等臨時狀況。

民團原先希望勞動部於今年五月一日宣布新制上路，但最終並無具體進展。勞動部條平司司長黃琦雅表示，有長照需求的勞工薪資通常不低，五十歲至六十歲勞工平均經常性薪資五萬六七六五元來看，換算日薪約一千八百多元，如果三十天家庭照顧假為有薪，則一年負擔達一三四億元。

民團推估，每年新增需要「長照安排假」的家庭約三萬戶，加上原有照顧家庭因病情變化需重新安排資源者約三萬戶，合計約六萬人，以目前版本給予照顧者卅天有薪假，政府補貼六成薪資計算，以平均月薪五萬元估算，每人補貼三萬元，總經費約十八億元，與政府估算的一三四億元相差甚大。

對此，黃琦雅表示，一三四億元係依照目前家庭照顧假的適用對象計算而得出的數據，估算人數或許較多；如果限縮照顧對象為首次申請長照者、重症者等，薪資負擔就會下降許多。

黃琦雅說，為讓考量層面更為周全，勞動部正與衛福部盤點相關需求，例如，初次申請進入長照服務，後續需要哪些照顧需求，以及長輩返家後須定期回診，或是其他照顧相關安排，為此，勞工平均需要請假多少天。

黃琦雅強調，先掌握實際需求，討論出「長照安排假」天數，再推算需要多少經費，並研擬相關配套，協助企業提供有長照需求的勞工相關假別，避免員工因照顧而離職。