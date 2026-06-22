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在宅急症照護 健保署成果登國際期刊

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

護理人力流失，醫院只能關床因應，為確保病患者就醫權益，衛福部健保署113年7月推出「在宅急症照護試辦計畫」，最新統計，截至115年4月底全國共7788人受惠，近9成病人完成治療，證實居家治療兼具安全性。此項成果日前刊登於國際學術期刊「台灣醫誌」、美國公衛學院暨學程學會官網，獲得肯定。

衛福部長石崇良在擔任健保署長時積極推動「在宅急症照護計畫」，針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染病人提供居家醫療取代住院照護。

該計畫透過遠距監測及跨專業團隊合作，讓病人在熟悉環境中接受完整治療。

該計畫為亞洲少數由政府支持的大規模在宅急症照護模式，截至去年4月累積192個團隊、873家醫療院所參與。

健保署主秘劉林義說，為進一步擴大服務量能，額外挹注9000萬元預算，鼓勵更多專業醫事人員深入社區，強化醫療服務的可近性、永續性與韌性。今年5月1日起新增提早出院模式，針對所有感染症住院且具備失能情形（巴氏量表小於60分）或就醫不便特性的患者，經醫師評估病情穩定且治療用的菌株適合，可提早出院返家，居家接受靜脈抗生素治療。

另針對「提早出院模式」，新增品質獎勵金，凡達成指標，如結案14天內無非預期再住院，每案獎勵3000點，以縮短住院天數，確保急性照護不中斷。另全面調升護理、藥事及呼吸治療師訪視費用5%及調增每日醫療費中的診察費。再者，提高床側檢驗支付加成，反映醫檢師及放射師辛勞。

截至114年3月底共2158人參與這項試辦計畫，包含居家收案679人、住宿式長照機構652人、急診後返家827人，高達89.9%病人順利完成治療，照護後14日內急診率僅2.9%、再住院率3.7%，健保署長陳亮妤表示，這證實了居家治療兼具安全性。

為了展現健康台灣政策推動成果，健保署署長陳亮妤以及台大教授林青青及台灣在宅醫療學會醫師陳炳仁等團隊將此計畫推動成果，發表於國際學術期刊，讓國際看見台灣在面對高齡化與醫療轉型挑戰的創新實力。

石崇良 健保署

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