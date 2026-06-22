健康你我他／排除長者敵意 引導開口說話

聯合報／ 文／郭冷昕（新北新店）
失智者的陪伴服務，要設法排除長者的心理恐懼。圖／郭冷昕提供
失智者的陪伴服務，要設法排除長者的心理恐懼。圖／郭冷昕提供

我是一名居服員，我服務的個案中，失智長輩比率超過我的認知，恐怕已超出目前35萬人的在案紀錄。不少失智初期的長輩出於個人情緒或家人迴避問題的心態，而不願就醫鑑定，卻因此積壓出更大的心理失調與失能惡化。

我觀察到某些退化型失智者的行為表現，是階段性的衰退而非緩慢漸退（可能是混合型失智症），這個情況對個案及其家屬都是重大的衝擊，特別是曾經有過風光人生經驗者，心理的調適會更加扭曲而沉重。

有些人因爲害怕自己老是出錯，害怕被老伴厭煩，被子女嫌棄，而愈來愈不敢做出行為或表達意圖，最後就退化到連走路都邁不開腳步的程度，失能程度直線下墜，心理恐懼讓他的生命需求，也退步到只剩下生存與安全的「基本需求」。

心理恐懼與行為失能相互作用下，失智症的病程會快速發展而造成「嚴重認知功能下降」，個案與照顧著愈發陷入憂鬱的情境，也加重生活的困難。

我在陪伴的服務當中，會想盡辦法排除長者因為陌生和恐懼帶來的敵意。在建立信任之後，再引導失智長輩開口說話，任何形式與話題都可以，回憶是很好的方向。透過長照補助的誘因，勸導家屬願意讓個案接受失智鑑定，再施以技巧完成個案就醫。無論如何，務必要讓失智病友走出這治療的第一步。

長照 失智症

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