健康名人堂／重視生活型態醫學 落實全民健康

台灣步入超高齡社會，高血壓、高血糖等「三高」慢性病和癌症死亡率居高不下，且國人不健康餘命長達8年，面臨「活得久卻活得不好」的嚴峻考驗。以非藥物介入為核心的「生活型態醫學（Lifestyle Medicine）」與個人化的「精準醫療（Precision Medicine）」的結合，正是建構健康台灣下一個十年的關鍵雙引擎。

6大領域全人照護

台灣的生活型態醫學首由奇美醫學中心院長林宏榮於2023年正式成立「台灣生活型態醫學會」，旨在從醫師端的觀念改變做起，並在醫院開設生活型態門診，提供涵蓋6大核心領域，包括營養、運動、睡眠、壓力管理、避免危害物質及正向社會連結的實證醫學全人照護。

學會目前正著手將生活型態量表等評估工具在地中文化，積極與衛福部健保署的「大家醫計畫」展開深度合作，嘗試將基層醫療網與生活型態介入進行串聯，目前羅東博愛醫院、台中光田醫院及新竹一里雲村醫養園區也陸續跟進。

從根本預防慢性病

生活型態醫學的本質是將醫療思維「從以疾病為中心，轉向以健康為中心」。多數慢性病的臨床治療指引皆將生活型態改善列為第一優先。藉此提升全民的「健康識能」，讓民眾理解6成以上的健康取決於生活行為與環境維護，而非僅依賴末端的醫療與藥物治療。早期介入，能從根本上預防、緩解甚至逆轉慢性疾病。

儘管立意良善，生活型態醫學在台灣的推廣仍面臨多重體制與環境的挑戰：

醫療體系誘因偏差：台灣健保普及且極具便利性，導致醫療人員與民眾習慣速成的藥物治療，普遍忽略耗時的生活型態改變。健保支付較缺乏前端預防的財務激勵機制。

基因數據與生活型態的族群偏差：發展精準健康極度仰賴大數據，現有資料仍集中於歐美。若直接套用，可能導致本土族群在疾病風險評估與藥物效果預測上有系統性偏差。

基層與數位落差：缺乏橫跨醫學中心至基層診所的數位工具，無法有效收集民眾離開醫院後的連續性生活數據。

3方法助突破困境

要突破上述困境，台灣必須透過「政策誘因」、「精準醫療大數據」與「AI數位科技」的跨界結合：

精準醫療注入個體多樣性：結合本土多體學（基因體、蛋白質體等）與臨床電子病歷，建構具備族群代表性的風險預測模型，打破一體適用（one-size-fits-all）的傳統盲區，建構個人化的運動、營養等生活處方簽。

政策激勵與健康經濟循環：衛福部計畫今年推出「健康幣」，應僅快落地執行。政府將結合穿戴式裝置與健康存摺，當民眾完成運動、疫苗接種或生活型態改善時，即可將數據轉化為具實質誘因的點數（健康幣），以此行為激勵機制扭轉依賴藥物的舊習。

科技賦能與智慧無牆醫院：利用台灣資訊優勢與實力發展「主權AI」與大健康系統架構。透過穿戴裝置實時偵測健康數據，輔助基層診所的醫護人員轉型為「健康教練」，建立從大醫院到社區基層無縫串聯的「無牆醫療網絡」，落實分級醫療並真正全面普及精準健康。

（作者張金堅為乳癌防治基金會董事長、台大醫學院外科名譽教授）