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健康主題館／睡前滑手機 大腦超時加班拖垮健康

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
精神專科醫師提醒，藍光、影音內容刺激的連鎖反應，正一步步拖垮睡眠與自律神經。圖／聯合報系資料照片
精神專科醫師提醒，藍光、影音內容刺激的連鎖反應，正一步步拖垮睡眠與自律神經。圖／聯合報系資料照片

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，看短影音、社群、新聞、甚至追劇來放鬆心情，但往往「滑一下」不知不覺就到了凌晨。精神專科醫師尤冠棠表示，睡前使用手機，對大腦來說並不是休息，而更像是一種「延長工時」，不僅會拖垮睡眠品質，更可能影響自律神經與情緒的穩定。

藍光干擾生理時鐘

國際睡眠研究指出，手機等3C產品發出的藍光，會干擾人體正常生理時鐘。人體原本會依據白天與黑夜的光線變化調節清醒與睡眠狀態，到了夜晚，褪黑激素開始分泌，身體也逐漸進入休息模式，但手機、平板與電腦螢幕釋放的短波藍光，卻會讓大腦誤以為「現在還是白天」。

尤冠棠指出，現代人睡前長時間盯著手機螢幕，大腦會持續維持在清醒與警覺狀態，導致生理時鐘延後，讓人愈來愈晚睡。很多人雖然身體已經躺下，但其實大腦仍在高速運轉，從神經系統角度來看，這並不是真正的放鬆，而像是另一種形式的加班。

「認知喚醒」傷害睡眠

真正傷害睡眠的，是手機內容帶來的「認知喚醒」。近年睡眠醫學特別重視「睡前認知喚醒」（Cognitive Arousal）概念，意指大腦在睡前仍持續接收大量資訊與刺激，例如短影音、社群通知、即時訊息或不斷更新的新聞內容，都會讓神經系統維持在「下一個刺激即將出現」的期待感中。

「躺在床上繼續滑手機」對睡眠破壞尤其明顯。尤冠棠強調，當床鋪逐漸與滑手機、追劇、工作等行為產生連結，大腦就難以建立「上床等於睡覺」的條件反射，容易出現入睡困難、睡眠變淺、半夜醒來等問題。

自律神經更易失調

長期下來，不只是精神變差，還可能讓自律神經失調。尤冠棠表示，臨床上，不少患者會出現心悸、胸悶、肩頸僵硬、腸胃不適、情緒焦躁與注意力下降等問題，很多人誤以為是工作壓力太大，但實際上，很可能與「大腦長期沒有真正休息」有關。

國外研究也發現，睡前使用手機時間愈長，失眠、焦慮與白天疲倦的風險愈高。尤其青少年與年輕族群，更容易因短影音與社群演算法，陷入「愈滑愈停不下來」的狀態，進一步壓縮睡眠時間。

尤冠棠提醒，現代人最大的問題，不只是睡太少，而是「大腦從來沒有真正下班」。若長期忽視睡眠品質，不只影響白天工作效率，更可能讓情緒、自律神經與整體健康一步步被拖垮。

降低手機對睡眠影響2對策

1睡前30至60分鐘進行「數位降噪」：降低螢幕亮度、減少短影音與社群刺激、關閉通知與震動提醒，避免把手機帶上床。

2建立固定睡前儀式：洗澡、閱讀、聽輕音樂或深呼吸，幫助大腦接收「現在可以休息了」的訊號。

神經系統 手機

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