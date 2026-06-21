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農保每年向勞保借錢 農業部坦言：開辦即虧損、調高費率恐引反彈

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤／台北即時報導
農保收支失衡，不僅政府每年編列預算撥補，還向體質也不佳的勞保借錢。示意圖／ingimage
農保收支失衡，不僅政府每年編列預算撥補，還向體質也不佳的勞保借錢。示意圖／ingimage

農保收支失衡，不僅政府每年編列預算撥補，還向體質也不佳的勞保借錢。農業部表示，被保險人資格難以認定、加保年齡無上限和保險費率低等均是農保虧損主因，官員坦言自1989年以來「開辦即虧損」，雖評估調高保險費率可減輕農保財務負擔，但增加農民負擔恐引起反彈。勞保局則回應，借貸事宜皆依主管機關規定辦理。

農業部農民輔導司表示，農保於1989年開辦即虧損，每年會由政府編列預算撥捕，依據先前農民健康保險整體財務狀況改善成效檢討報告指出，農保虧損原因之一是加保年齡無上限，導致請領身心障礙給付及喪葬津貼的比率較其他社會保險高。

以2025年12月為例，農保保險給付金額共8.2億元，其中核付喪葬津就高7.7億元，占比高達九成四；身心障礙給付約0.44億元；生育給付0.09億元。

農民輔導司表示，其次是保險費率低加上政府負擔保險費補助高達七成，偏離一般社會保險給付的權利義務相對原則；最後是被保險人資格難以認定，致未實際從事農業工作被保險人領取相關給付。

農民輔導司長陳怡任進一步說明，經評估調高保險費率雖可減輕農保財務負擔，但恐增加農民負擔引起反彈，農業部近年來已修正相關法令，建立申請人實際耕作能力查核機制，以落實新加保者資格審查工作。

另對於農保被保險人，農業部也輔導農會持續加強查核與農保被保險人資格清查工作，如定期針對戶籍異動、地籍異動、勞農保重複加保、即將領取老農津貼、長期旅居國外、入獄服刑及具健保第一、二、四類身分或工商負責人身分等情形，防止不符加保資格者侵蝕農保資源，好達到健全農保整體財務目標。

陳怡任表示，目前農保人數逐年減少，虧損也已逐年收斂，2025年農保人數82萬8204人，較2024年的87萬268人，減少4.2萬人。另依據農業部精算報告，農保未來或有給付責任數字將逐年遞減，2024年為1125億元，2025年降為985億元，減少140億元，對於農保財務問題的改善己有成效。

勞保 農業部 保險 農民

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