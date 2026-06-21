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勞保財務「猶如風中殘燭」靠納稅錢撥補 竟還要借錢「救濟」農保

聯合報／ 記者葉冠妤許俊偉／台北即時報導
深陷財務黑洞的勞保基金，每年靠政府撥補上千億元，自身難保卻還被要求替長期赤字的農保補洞，矛盾又畸形。圖／聯合報系資料照片
深陷財務黑洞的勞保基金，每年靠政府撥補上千億元，自身難保卻還被要求替長期赤字的農保補洞，矛盾又畸形。圖／聯合報系資料照片

根據勞動部精算報告，勞保基金預計2031年用罄，面臨破產危機。深陷財務黑洞的勞保基金近年已靠政府編列公務預算撥補，形同用全民納稅錢救勞保，未料自身體質不佳竟長年還要幫忙「救濟」農保。近十年來，農保每年向勞保周轉40到50億元不等借貸，去年甚至借了67.4億元，借來的錢比整年收到的保費還要多。

農保財務狀況為何比勞保慘？關鍵就在農保收支嚴重失衡，失衡主因在費率低、月投保金額低，以致年年入不敷出、逆差逐年擴大，且每月保費開辦37年來卻僅收農民78元。農保不僅向勞保借錢，政府每年也要編列預算撥補支應。

立法院2024年就曾發布相關專題研究，報告引述農業部委外辦理的2023年精算報告指出，若以現行農保虧損時中央隨即每年編列預算撥補，在不考慮借貸成本下，預計未來50年農保累計虧損達1906億元，報告建議審酌政府財政負擔，滾動檢討現行農保制度的妥適性。

淡江大學保險系副教授郝充仁也受訪表示，早年勞保準備金充裕的時代尚可運作，但如今勞保已連續9年入不敷出，每年需仰賴政府預算撥補上千億元維持運作，勞保財務大不如前「猶如風中殘燭」，政府應重新思考農保持續向勞保借貸周轉是否仍具合理性。

截至2025年12月底的統計，農保被保險人數82萬8204人。目前農保提供生育、身障給付及喪葬津貼等三項給付，但平均投保年齡偏高、約69歲，其中喪葬津貼卻又高達15個月，成為最大支出負擔。

根據協助農保收支作業的勞保局統計，以去年為例，農保保費收入52.74億，給付金額卻高達101.97億，逆差49.24億元，向勞保基金借貸67.4億元。去年借來的錢比收到的保費還要多。

農保1989年正式開辦時，費率為6.8%，月投保金額僅1萬200元；開辦之初提供的相關醫療給付1995年移至健保後，費率降調至2.55%，因農民負擔三成保費，計算後農民實際僅月繳78元。因提供兩個月的生育給付、2萬400，15個月的喪葬津貼、15萬3000元，入不敷出。

此外，1萬200元的月投保金額30多年未調，直至2023年才提高至2萬400元，但目的是為了增加給付，15個月的喪葬津貼因此可領到30萬6000元，生育給付甚至變成給三個月，可領到6萬1200元。

費率卻維持2.55%。因月投保金額拉高一倍，照理農民實繳保費應變成156元，但政府怕農民反彈，農民目前仍僅實付78元，餘由政府補助吸收。也就是原本早已年年逆差的農保，2023年後農民月繳一樣的錢，領到更多，也讓財務負擔雪上加霜。

根據勞保局統計，農保年年收不抵支，保費收入雖有逐年增加，但給付增長更多，逆差從2006年的36.22億，到去年已短差49.24億元。向勞保基金借錢周轉的金額，也從48.5來到67.4億元。尤其2023年起調高給付後，每年支出從調整前的69.97億直接飆破百億元。

勞保 勞保基金 勞動部 農業部

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