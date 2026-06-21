米克拉今晚8時增強成中颱 最新路徑、靠近台灣時間曝光

今年第7號颱風「米克拉」今晚增強為中度颱風，中央氣象署指出，米克拉颱風以每小時26公里速度，向西北西進行，近中心風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺。氣象署預報員曾昭誠表示，米克拉未來將持續往西北西方向到菲律賓東方海面，周二逐漸北轉，預估周四最靠近台灣。

氣象署晚間發布颱風消息，今年第7號颱風「米克拉」於今晚8時正式增強為中度颱風，21日20時中心位置在北緯16.7度，東經130.6 度，以每小時26公里速度，向西北西進行。

中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑150公里（西北側160公里、東北側150公里、西南側140公里、東南側130公里），十級風平均暴風半徑50公里（西北側50公里、東北側70公里、西南側40公里、東南側50公里）。

曾昭誠表示，中颱米克拉將持續往西北西方向到菲律賓東方海面，周二逐漸北轉，慢慢移動琉球海面、也就是台灣東方海面，移動過程中，米克拉強度將先增強再減弱，預估周四最靠近台灣，且不排除周四、周五發布海上颱風警報。