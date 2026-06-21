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米克拉今晚8時增強成中颱 最新路徑、靠近台灣時間曝光

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「米克拉」今晚增強為中度颱風 預計周四最接近台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第7號颱風「米克拉」今日晚間8時增強為中度颱風。圖／氣象署提供
今年第7號颱風「米克拉」今日晚間8時增強為中度颱風。圖／氣象署提供

今年第7號颱風「米克拉」今日晚間8時增強為中度颱風！

中央氣象署指出，它持續向西北西移動，未來逐漸北轉朝琉球南方海面前進，移動路徑仍有不確定性。若北轉後路徑更接近台灣，氣象署不排除在周四或周五發布海上颱風警報。

中央氣象署表示，颱風預計周四最接近台灣，暴風圈直接影響台灣或發布海警機率較小，但仍需持續觀察；周三前天氣高溫炎熱，但周四受到颱風外圍雲系影響，西半部、宜蘭有降雨，連帶高溫也略降，尤其周三午後雷陣雨範圍將擴大。

米克拉颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方1300公里海面，並持續往西北西方向到菲律賓東方海面，周二逐漸北轉，並慢慢到琉球海面、也就是台灣東方海面，移動過程中，米克拉強度將先增強再減弱。

颱風 氣象署 琉球

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