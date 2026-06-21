台灣牛奶全球最貴？乳協：通路上架費不合理

台灣每公升的鮮乳價格，近日被國外網站排名以3.07美元高居全球第1，香港及新加坡分別以2.98美元和2.95美元緊追在後。中華民國乳業協會今表示，香港和新加坡本身不產鮮乳，都是進口乳品，和我國產鮮乳比較基準不同，這樣的比較並不公平。另我國通路上架費過高，公平會等單位應該要正視，讓消費者能以合理價格買到鮮乳，生產者也能拿到合理的利潤。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，台灣鮮乳對消費者的每公斤售價約90到95元，但新加坡、香港等本身沒有產鮮乳，這樣的比價是不公平的，新加坡進口的是長效乳和保久乳，鮮乳當然會比較貴，但如果都用ESL乳或保久乳來比，台灣就不見得會比較貴。

方清泉坦言，台灣鮮乳生產成本比較貴是事實，畢竟台灣寸土寸金，農地1公頃售價大約4000多萬以上，每公頃面積評估大約只能養200頭乳牛，換算下來每頭牛的土地成本就要20萬。另台灣地處亞熱帶氣候，必須要有防暑和建構友善飼養環境，加上其他牛隻感應器等設備，每頭牛的成本再加15萬，加上一頭牛本身就價值10萬，台灣鮮乳怎麼可能不貴？

方清泉指出，台灣酪農每公升賣到工廠的生乳大概30元，工廠經過加工再送往末端通路，最後的售價約90元，中間價差比大概1比3，這樣的售價比例幾乎是全球最高，但是美國大和歐洲的大約只有1比2或是1比2.5而已，酪農能拿到的利潤就更高，然而牛奶上架時間頂多只有24到48小時，周轉率相當快，但為何國內上架費這麼高？政府不應容許末端賺這麼高的利潤，而是讓消費者能以合理價格買到鮮乳，生產者也能拿到合理的利潤。