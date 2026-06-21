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黑潮發電先驅、前海委會副主委陳陽益辭世 享壽71歲

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黑潮發電先驅、前海委會副主委陳陽益辭世 林智鴻悼念「老師一路好走」

中央社／ 高雄21日電
前海洋委員會副主委陳陽益。聯合報資料照，記者黃義書／攝影
前海洋委員會副主委陳陽益。聯合報資料照，記者黃義書／攝影

投身推動新興海洋藍色能源，完成世界首座黑潮發電系統測試平台的前海委會副主委、中山大學海工系西灣講座教授陳陽益於近日辭世，享壽71歲。

依台灣海洋工程學會資訊，陳陽益取得國立成功大學土木工程研究所工學博士學位後，曾赴法國國立馬賽大學海洋亂流力學研究所研究進修，後續至國立中山大學海洋環境及工程學系擔任教授，並於2016年擔任中山大學副校長。

其中，陳陽益率領的研究團隊於2015年至2016年間，先後在屏東小琉球外海及黑潮主流海域，完成洋流發電機組船拖測試與連續發電試驗，成功驗證自主研發發電機組可利用海流穩定產生電力，當時全世界未有其他研發團隊在洋流取得實際發電效能數據。

該團隊相關測試成果顯示，流經台灣東部外海的黑潮，具有穩定且持續的能源潛力，可望成為未來發展海洋藍色能源與永續發電的重要來源。

另外，海洋委員會表示，海委會於2018年在高雄成立時，陳陽益為首任政務副主任委員，其專長包括「波浪理論」、「流體力學」、「海岸工程」及「應用數學」等，在水利及海洋工程領域有相當的學術聲譽。

高雄市議會民進黨籍議員林智鴻今天在臉書（Facebook）發文緬懷陳陽益，身為中山大學海洋事務研究所第一屆學生的他提到，當初面試時，被當時為面試官的陳陽益問及「對於台灣成為海洋國家的看法」，他當時回應，台灣是主權獨立國家，應朝建立「海洋國家」方向前進等內容，最後面試成績名列錄取學生前三名。

林智鴻認為，老師的問題是讓學生知道海洋的浩瀚及尚有許多未知事項，所學應運用在建立海洋國家「台灣」這條道路上，而推動國家成立海洋部一直是海洋學科學生被老師教導應該要做的事，成立海委會就是陳陽益老師與海洋學術圈教授們共同推動的成果。

林智鴻在文末感謝陳陽益在建立台灣成為海洋國家這條道路上的堅持與貢獻，「這條路我們會繼續堅守著，老師，一路好走」，陳陽益的公祭日期訂於30日上午，地點在高雄市立第一殯儀館景德廳。

海委會 中山大學 屏東

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