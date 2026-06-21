花蓮萬里溪上游驚見「新堰塞湖」！粗估面積約3公頃 林保署籲勿靠近溪床區域

林業及自然保育署花蓮分署今下午接獲通報，萬里溪上游疑似新增一處堰塞湖，立即已啟動「堰塞湖應變小組」，並緊急申請空勤總隊支援明天空中勘查。經初步評估，該疑似堰塞湖距離下游部落尚有相當距離，且具備高程落差，經評估暫無立即危險，呼籲民眾切勿驚慌，近期請避免前往溪床周邊區域活動。

林業署航遙測分署於今天下午3時15分執行馬太鞍溪定期監測任務時，發現在萬里溪北邊上游、林田山事業區第96與82林班交界處，疑似新增一處堰塞湖，透過現有照片資訊粗估，湖體面積約3公頃。該地點距離最近保全戶（萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮森榮社區／林田山文化園區）約22公里、西寶大橋約24公里、台9線萬里溪橋約27公里。

因萬榮林道目前於36K、39K、40K處皆有崩塌，人員車輛僅能至24K處，距離堰塞湖直線距離仍有約3.5公里，無法由陸路抵達，花蓮分署已緊急向空勤總隊申請於明天空中勘查，依據目前情資，尚無法精確辨識壩體高度、體積及是否已發生溢流，確切數據仍待進一步勘查確認。

花蓮分署指出，第一時間已通知水利署九河分署監測下游水位狀況，且成立「萬里溪堰塞湖通報群組」，以利後續通報相關權責單位，並將資訊通報下游鳳林鎮、萬榮鄉公所及花蓮縣政府，隨時注意最新狀況，以顧及部落、社區居民安全。

花蓮分署表示，將持續密切監控該區動態，後續查證結果將即時通報各級災害應變單位並向大眾說明，敬請鄉親安心，並隨時留意官方發布最新防災資訊。