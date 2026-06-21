連假尾巴台鐵出狀況！乘客怨進站搭不到火車還被扣款…基隆站：可辦退費

台鐵樹林站北端鐵軌異常，造成班次大亂。台鐵已公布列車達晚點退費標準，1年內可持車票辦理退費。基隆站有旅客抱怨，刷卡進站後發現列車不開，出站時被扣款不合理。台鐵基隆站表示，今天是特殊狀況，這類狀況的乘客可辦理「撤除出站」退費。

台鐵公司表示，今天下午1時52分左右，樹林站北端OS區間（約K40+600處）13B轉轍器附近（約K40+600處），疑因高溫造成鋼軌魚尾板斷裂，鋼軌接縫處出現高低差約2至3公分，為維護行車安全，板橋至樹林站間東正線暫時停止行車，基隆的班次也間接受影響。

台鐵宣布旅客預定乘車班次，因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起1年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。因受事故影響而中止乘車旅客，得憑票自發生日起1年內請求退還票價，並免收退票手續費。

基隆站有乘客刷卡進站後，發現原訂班次不開了，等了一段時間，再不願久等的情況下刷卡出站，竟被扣費用，覺得不合理。

台鐵基隆站表示，今天的狀況比較特殊，如果乘客是因為這次軌道狀況，導致班次調整，刷卡進站後沒有搭車就出站，可以向服務台人員說明狀況，辦理撤出出站手續，就不會扣款。