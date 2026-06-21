收假了！國5晚間紫爆「時速僅10公里」 國1、國3也湧現北返車潮

今天是端午連假收假日，下午返回工作地車潮逐漸湧現，並發生3起小客車追撞事故，包含國1北向新竹至湖口、大雅至后里、北斗至員林、國3大山至西濱、國5北向宜蘭至石碇等都出現壅塞狀況，而截至晚間7時，國道5號宜蘭至頭城北向路段持續紫爆，時速僅10公里。

交通部高公局表示，今天下午國道壅塞路段包含國1北向新竹至湖口、大雅至后里、北斗至員林；國3大山至西濱；國5北向宜蘭至石碇，其餘路段行車大致順暢。截至下午5時，國道交通量為69.9百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里，仍在預期範圍。

下午返回工作地車潮湧現，國道也陸續出現車禍事故，下午1時2分，於國3北向141公里處發生2起3輛小客車追撞事故；下午1時7分，國3北向44公里處發生3輛小客車追撞事故；下午3時30分，於國1北向164.1公里處發生3輛小客車追撞事故。

高公局指出，截至今天晚間7時，國道5號宜蘭至頭城北向路段持續紫爆，「時速僅10公里」，另外，國1新竹至湖口、台中至后里北向路段、麻豆至安定南向路段也有車多情形，時速不到40公里。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，務必保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，勿過度倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

國1北向164.1公里處發生3輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

截至晚間7時，國道5號宜蘭至頭城北向路段持續紫爆，時速僅10公里。圖／截自高公局1968網站