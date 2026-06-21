快訊

收假了！國5晚間紫爆「時速僅10公里」 國1、國3也湧現北返車潮

不只是衛浴製造商！日本TOTO靠半導體賺翻 將砸157億搶攻市場

雪隧北上5車連環大追撞！「全線封閉」紫爆回堵 警消緊急搶通中

聽新聞
0:00 / 0:00

失智、中風長輩壓垮職場中堅員工 近4成企業力挺長照安排假留才

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉觀察，40、50歲的中高齡勞工，多半已是企業重要幹部、中階主管，甚至高階管理者，一旦家人突然失能、失智或中風，往往被迫離開職場，對企業而言是重大損失。示意圖。記者林伯東／攝影
婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉觀察，40、50歲的中高齡勞工，多半已是企業重要幹部、中階主管，甚至高階管理者，一旦家人突然失能、失智或中風，往往被迫離開職場，對企業而言是重大損失。示意圖。記者林伯東／攝影

隨著少子化、高齡化，進入大缺工時代，每位員工都是公司的寶貴資產，尤其40、50歲員工常身為公司主管，同時也須肩負照顧家中長輩的沉重責任。勞動部114年調查顯示，雇主支持「長照安排假」比率已從113年的36.6%，上升至39.9%，約近4成。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉觀察，年輕上班族比較不可能為了照顧家人而辭職，而多集中於40、50歲的中高齡勞工，多半已是企業重要幹部、中階主管，甚至高階管理者，一旦家人突然失能、失智或中風，往往被迫離開職場，對企業而言也是重大損失。

美國智庫研究，培養一名新人平均成本約為資深員工薪資的21%，但流失一名資深員工損失可能高達新人年薪2至5倍，但若能給假做好照顧安排，可更節省招募訓練成本。家總近年積極推動企業「ESG友善長照職場」共好行動，希望企業人資部門能成為員工與長照資源間的重要橋梁。秘書長陳景寧說，透過教育訓練、公開政策宣示、員工需求調查及轉介機制等6大步驟，協助員工面對家庭照顧問題，避免因照顧壓力而直接離職。

家總推出六項核心原則，包括透過公司政策制定，指定負責人員與員工求助窗口；以最高主管名義發布給員工的一封關懷信；以公告周知目前政策與內容，鼓勵員工利用，並辦理至少一場次長照主題課程，鼓勵員工善用資源，同時調查員工家庭長期照顧需求與困境，發現有特殊個案·轉介家庭照顧者關懷總會，提供個別化服務。

適用對象為指一邊有薪工作、一邊提供無酬照顧人。被照顧者可能為失智、身心障礙、慢性病、年老依賴者等；也包括因慢性疾病、肢體障礙或傷害而需要長期照顧的兒童。

家總已和合庫人壽、普萊德科技、欣葉國際餐飲集團、台泥企業集團、中華電信、台灣港務公司合作，將捷建設等也陸續加入企業「ESG友善長照職場」，Google、Yahoo等公司安排講座，持續推廣，希望透過企業文化改變，建立「照顧不離職」支持環境。

家總將於本周四舉行卅周年國際研討會，主題為「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」，並回顧台灣卅年運動成果，借助英、澳、日、加拿大等國經驗交流，探討照顧者經濟與就業支持等重要議題，做為長照3.0政策參考，打造台灣成為一個免於長照恐懼的家園。

中風 長照 勞動部

延伸閱讀

長照3.0升級！外看家庭適用社區長照，「聰明照顧」支持網再進化

退休後尊嚴碎了！昔日部長再就業月薪剩3.6萬 還被29歲主管嗆「稱不上戰力」

研究：全美新CEO平均55歲 企業青睞通才 想加薪多跳槽

高雄車商攜中山工商 助身障生實習實作到穩定就業

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

花蓮萬里溪上游驚見「新堰塞湖」！粗估面積約3公頃 林保署籲勿靠近溪床區域

林業及自然保育署花蓮分署今下午接獲通報，萬里溪上游疑似新增一處堰塞湖，立即已啟動「堰塞湖應變小組」，並緊急申請空勤總隊支援明天空中勘查。經初步評估，該疑似堰塞湖距離下游部落尚有相當距離，且具備高程落差，經評估暫無立即危險，呼籲民眾切勿驚慌，近期請避免前往溪床周邊區域活動。

連假尾巴台鐵出狀況！乘客怨進站搭不到火車還被扣款…基隆站：可辦退費

台鐵樹林站北端鐵軌異常，造成班次大亂。台鐵已公布列車達晚點退費標準，1年內可持車票辦理退費。基隆站有旅客抱怨，刷卡進站後發現列車不開，出站時被扣款不合理。台鐵基隆站表示，今天是特殊狀況，這類狀況的乘客可辦理「撤除出站」退費。

越焦慮越想吃？醫師揭「假性飢餓」真相 5種食物幫大腦踩煞車

很多人面對壓力時，常常會忍不住暴飲暴食，吃完之後又陷入滿滿自責。減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文安慰大家，這在醫學上叫「壓力性進食」，絕對不是你意志力太差，而是大腦在壓力下為了分泌多巴胺、拯救低落情緒，自動開啟的生理求救訊號。

芒果別吃太多 醫曝慢性病患「4大地雷水果」：抗凝血藥直接失靈

台灣夏季盛產各式香甜多汁的水果，但對於正在特定服藥的慢性病患而言，部分人氣水果竟可能變成致命的健康地雷。振興醫院特別發文提醒正在服用抗凝血藥物「華法林（Warfarin）」的患者，夏天吃水果務必格外小心。其中，台灣人最愛的芒果以及奇異果等4大夏季常見水果，極易與該藥物產生劇烈的交互作用，輕則讓藥效失靈，重則大幅飆高皮下或胃腸道出血的危險機率。

端午連假收假日 國道一號台中北上下午現車潮…車速最低30公里

今天是端午連假收假日，國道一號台中北上下午出現車潮，車速最低剩30公里，國道警方提醒駕駛人保持安全車距。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。