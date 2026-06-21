失智、中風長輩壓垮職場中堅員工 近4成企業力挺長照安排假留才

隨著少子化、高齡化，進入大缺工時代，每位員工都是公司的寶貴資產，尤其40、50歲員工常身為公司主管，同時也須肩負照顧家中長輩的沉重責任。勞動部114年調查顯示，雇主支持「長照安排假」比率已從113年的36.6%，上升至39.9%，約近4成。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉觀察，年輕上班族比較不可能為了照顧家人而辭職，而多集中於40、50歲的中高齡勞工，多半已是企業重要幹部、中階主管，甚至高階管理者，一旦家人突然失能、失智或中風，往往被迫離開職場，對企業而言也是重大損失。

美國智庫研究，培養一名新人平均成本約為資深員工薪資的21%，但流失一名資深員工損失可能高達新人年薪2至5倍，但若能給假做好照顧安排，可更節省招募訓練成本。家總近年積極推動企業「ESG友善長照職場」共好行動，希望企業人資部門能成為員工與長照資源間的重要橋梁。秘書長陳景寧說，透過教育訓練、公開政策宣示、員工需求調查及轉介機制等6大步驟，協助員工面對家庭照顧問題，避免因照顧壓力而直接離職。

家總推出六項核心原則，包括透過公司政策制定，指定負責人員與員工求助窗口；以最高主管名義發布給員工的一封關懷信；以公告周知目前政策與內容，鼓勵員工利用，並辦理至少一場次長照主題課程，鼓勵員工善用資源，同時調查員工家庭長期照顧需求與困境，發現有特殊個案·轉介家庭照顧者關懷總會，提供個別化服務。

適用對象為指一邊有薪工作、一邊提供無酬照顧人。被照顧者可能為失智、身心障礙、慢性病、年老依賴者等；也包括因慢性疾病、肢體障礙或傷害而需要長期照顧的兒童。

家總已和合庫人壽、普萊德科技、欣葉國際餐飲集團、台泥企業集團、中華電信、台灣港務公司合作，將捷建設等也陸續加入企業「ESG友善長照職場」，Google、Yahoo等公司安排講座，持續推廣，希望透過企業文化改變，建立「照顧不離職」支持環境。

家總將於本周四舉行卅周年國際研討會，主題為「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」，並回顧台灣卅年運動成果，借助英、澳、日、加拿大等國經驗交流，探討照顧者經濟與就業支持等重要議題，做為長照3.0政策參考，打造台灣成為一個免於長照恐懼的家園。