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長照安排假至今未上路 民團：逾7成5國人會申請…不可忽視的社會需求

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣邁入超高齡社會，失能人數愈來愈多，全國目前失能及長照需求人口將逾90萬人，長照安排假已是不可忽視的社會需求，現在不規畫相關制度，未來需求集中爆發時，將更難應對。記者林伯東／攝影
台灣邁入超高齡社會，失能人數愈來愈多，全國目前失能及長照需求人口將逾90萬人，長照安排假已是不可忽視的社會需求，現在不規畫相關制度，未來需求集中爆發時，將更難應對。記者林伯東／攝影

台灣邁入超高齡社會，失能人數只會愈來愈多，全國目前估計失能及長照需求人口將逾90萬人，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）等民團長年倡議「長照安排假」至今仍未上路，目前關鍵在於經費，勞動部曾向立委回覆，若推動長照安排假，每年經費恐達134億元，然民團估計，每年經費約18億元，且真正提出申請人數約占符合資格者1至2成，在政府高估推動成本，導致政策遲遲無法推進。

依勞動部工作場所就業平等調查報告指出，114年受僱者為長期照顧家庭成員高達60.9%會考慮離職照顧，其中女性占61.4%，略高於男性60.5%。依113年行政院主計總處統計，照顧長輩而離職是照顧小孩而離職者的2.4倍，可見為照顧長輩讓失業者逐年攀升。勞動部調查也指出，若政府增加「長照安排假」，女性會申請比例為76.5%，男性75.9%，兩者相近。

家總秘書長陳景寧說，依勞動部調查，民眾多有「長照安排假」需求，原因是長照歷程平均約10年，初期混亂階段需要一段時間做好照顧安排，後期需要彈性請假因應突發狀況，目前對於長照安排假規畫，為新手期需要30天的塊狀時間，此階段政府補助六成薪假，照顧穩定期為至被照顧者離世前，被照顧者需150天彈性無薪假，應付就醫、跌倒、複評等臨時狀況。

民團原希望勞動部於今年5月1日宣布上路，但最終無具體進展。據了解，勞動部先前曾向立委回覆，若推動長照安排假，每年經費恐高達134億元，成為政策卡關的重要原因之一。陳景寧說，政府將全台約90萬名失能人口家庭全數納入計算，認為每個家庭都可能申請長照安排假，但長照安排假是針對「新發生照顧需求」或「照顧情況出現重大變化」的家庭，並非所有照顧家庭都需要請假。

陳景寧說，依民團推估，每年新增需要長照安排假的家庭約3萬戶，加上原有照顧家庭因病情變化需重新安排資源者約3萬戶，合計約6萬人為主要使用對象。以目前版本給予照顧者30天有薪假、薪資補貼六成計算，以平均月薪5萬元估算，每人補貼約3萬元，總經費約18億元，與政府估算的134億元相差甚大。且依日本推動照顧假近20年經驗，真正提出申請人數約占符合資格者的1至2成。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉說，由於少子化問題惡化，近年政府將重心放在提升生育率，相關育兒政策受到高度重視，且因出生人口有限，育嬰假預算相對容易掌握；反觀長照安排假面對快速增加的高齡人口與失能、長照需求，未來支出勢必逐年增加，政府在財務評估上承受較大壓力。

「從照顧者團體角度來看，長照安排假已是不可忽視的社會需求。」覃玉蓉說，隨著人口老化加劇，失智、中風等患者愈來愈多，現在不規畫相關制度，未來需求集中爆發時，將更難應對。

陳景寧說，賴清德總統在長照3.0政策中已提出「照顧有喘息、照顧不離職」目標，長照安排假正是落實政策的重要工具。面對高齡化浪潮與勞動力持續減少，政府應盡速釐清成本爭議，推動相關制度，讓照顧者不必在工作與家庭之間被迫做出痛苦選擇。

長照 勞動部 無薪假

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