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米克拉最快今晚轉中颱！預計「這日」最接近台灣 周三降雨範圍擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三前天氣高溫炎熱，高溫上看36度。記者林伯東／攝影
周三前天氣高溫炎熱，高溫上看36度。記者林伯東／攝影

米克拉預計最快今晚增強為中度颱風，中央氣象署預報員劉沛滕表示，颱風預計周四最接近台灣，暴風圈直接影響台灣或發布海警機率較小，但仍需持續觀察；周三前天氣高溫炎熱，但周四受到颱風外圍雲系影響，西半部、宜蘭有降雨，連帶高溫也略降，尤其周三午後雷陣雨範圍將擴大。

劉沛滕說，米克拉颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方1300公里海面，並持續往西北西方向到菲律賓東方海面，周二逐漸北轉，並慢慢到琉球海面、也就是台灣東方海面，移動過程中，米克拉強度將先增強再減弱。

目前米克拉颱風強度發展良好，已到輕度颱風上限，「有機會最快今晚或明天清晨增強為中度颱風，預計周四最接近台灣」。米克拉颱風周二移動到菲律賓東方海面時，恆春半島、東半部、基隆北海岸沿海會有長浪發生，民眾從事海邊活動需多留意。

劉沛滕表示，若太平洋高壓減弱速度變慢，米克拉颱風就有可能更靠近台灣，如果太平洋高壓減弱速度變快，颱風就可能會提早北轉。

周四、周五米克拉移動到台灣東方海面，強度也將減弱成輕度颱風；周六移動到日本海面時，將減弱成熱帶性低氣壓；他說，颱風暴風圈直接影響台灣或發布海警的機率較低，但仍需持續觀察。

針對未來1周的天氣狀況，劉沛滕指出，周三前（24日）各地天氣穩定、高溫炎熱，但山區會有午後降雨，周三午後雷陣雨範圍將擴大到南部局部地區，花東也有零星降雨。

周四、周五（25、26日）西半部、宜蘭會有降雨，但降雨強度還需觀察颱風路徑而定，因為米克拉前進方向受到太平洋高壓引導，不時會偏東、偏西移動，影響降雨情況。

周六、周日（27、28日）颱風遠離、減弱，但台灣周邊水氣仍多，各地為多雲到晴，午後易有雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕說，今天大台北局部高溫達38度以上，而周三前感受炎熱，各地高溫普遍約33至36度，局部高溫上看36度以上，其中大台北、中南部局部地區、花東縱谷也會出現36度以上高溫。

周四、周五受到颱風外圍雲系影響，北部雲量較多，高溫略降到32至34度，周五再降1度，高溫約32、33度，但中南部高溫下降幅度不明顯；周六、周日北部高溫32、33度，其他地區34、35度。

米克拉預計最快今晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣。圖／中央氣象署提供
米克拉預計最快今晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣。圖／中央氣象署提供

未來1周天氣狀況。圖／中央氣象署提供
未來1周天氣狀況。圖／中央氣象署提供

高溫狀況。圖／中央氣象署提供
高溫狀況。圖／中央氣象署提供

琉球 宜蘭 菲律賓 台灣 颱風

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