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國道零星路段壅塞 估晚間9時後陸續紓解
根據國道即時路況顯示，截至晚間6時國道零星路段壅塞，包含國1竹北-湖口、國5宜蘭-坪林等，高公局預估，要到晚間9時後才會陸續紓解。
今天是端午連假收假日，高公局表示，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、大雅至后里、北斗至員林；國3大山至西濱；國5北向宜蘭至石碇，其餘路段行車大致順暢。
高公局說，截至下午5時國道交通量為69.9百萬車公里，預估今天交通量為108百萬車公里，仍在預期範圍。
根據國道即時路況顯示，晚間6時左右國1竹北-湖口、台中系統-泰安服務區、國3大山-竹南、國5宜蘭到坪林等時速都不到40公里，尤其國5宜蘭到頭城路段呈現紫爆，時速不到20公里。
高公局預估，西部國道跟國5壅塞狀況要到今天晚間9時後，才會紓解。
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