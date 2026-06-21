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照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

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花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地北方7公里

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今天執行花蓮山區例行監測任務時，發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處。由於地處深山且交通不便，林保署花蓮分署已啟動監測機制，除要求掌握下游水位變化，也將規畫地面勘查及申請直升機空勘。

航遙測分署今天執行定期監測時，在萬里溪上游發現一處新形成的崩塌區及堰塞湖，初步研判，該地點位於原馬太鞍溪大崩塌地北側約7公里處，屬人煙罕至的山區地帶。

林保署花蓮分署長黃群策表示，分署於今天下午接獲相關資訊後，立即展開評估作業，由於堰塞湖所在地比馬太鞍溪堰塞湖更加偏遠，周邊並無林道可供車輛通行，目前正規畫以徒步方式進入現場勘查，並評估所需時間及行進路線。

黃群策指出，為進一步掌握堰塞湖規模、蓄水量及周邊地形狀況，分署將向相關單位申請直升機執行空勘，希望透過空中觀測取得更完整資料，作為後續風險評估依據。

花蓮分署已通知相關單位密切關注下游水位計數據變化，持續監測河川水位狀況，由於目前尚未完成現地調查，相關規模及潛在影響仍待進一步確認，預估幾天後才能取得較完整的監測與分析結果。

農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供

農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供
農業部林業及自然保育署發現萬里溪上游新增一處堰塞湖，位置位於原馬太鞍溪大規模崩塌地北方約7公里處，林保署花蓮分署將規畫地面勘查及申請直升機空勘。圖／民眾提供

馬太鞍 花蓮 林保署 農業部

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