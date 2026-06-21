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新北夏至音樂節連嗨兩天 王若琳、理想混蛋今晚登場

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
2026新北夏至音樂節，6月20日至21日於新北市美術館戶外園區展開。圖／新北市文化局提供
2026新北夏至音樂節，6月20日至21日於新北市美術館戶外園區展開。圖／新北市文化局提供

新北市文化局與法國在台協會共同舉辦的「2026新北夏至音樂節」一連兩天在新北市美術館戶外園區登場。今晚金曲歌后王若琳、洪佩瑜及人氣樂團理想混蛋接力登場，歡迎民眾走進新北市美術館戶外園區，共享台法音樂交流的夏日盛會。

2026新北夏至音樂節20、21日登場，從午後的歐風市集、親子體驗活動，到晚間台法音樂人接力演出，吸引民眾前來參與。昨晚由A_Root同根生、金曲歌后孫盛希、法國爵士樂團Rémi Panossian Trio及金曲歌后李竺芯輪番登台，帶來橫跨流行、爵士與世界音樂的精采演出。副市長朱惕之也到場與民眾同樂，共同感受音樂、美食與藝術交織的夏至盛宴。

夏至音樂節（Fête de la Musique）源自1982年法國文化部發起的音樂節慶活動，鼓勵專業及業餘音樂人走入公共空間自由演出，讓音樂成為人人都能參與的文化語言。歷經40餘年發展，已成為遍及全球的重要文化盛事。新北市副市長朱惕之表示，夏至音樂節不僅是一場音樂演出，更是推動國際文化交流與文化平權的重要平台。今年除了邀請台灣及法國音樂人共同演出外，也規劃親子互動體驗、市集及自由音樂徵選舞台，希望讓不同年齡層的民眾都能在戶外公共空間中輕鬆參與藝文活動，感受文化融入生活的魅力。

活動從周六下午的「Bonjour好日歐風市集」揭幕，集結特色攤位與餐車，吸引民眾漫步草坪享受異國美食與夏日氛圍；現場規畫SUPERKID親子互動體驗區及自由音樂徵選舞台，透過手作體驗與音樂演出，讓大小朋友都能感受夏至音樂節的熱鬧魅力。

晚間主舞台由A_Root同根生率先登場，帶來融合傳統元素與當代聲響的演出；金曲歌后孫盛希接續演唱「夢遊」等歌曲，細膩嗓音與充滿魅力的舞台演出獲得觀眾熱烈回應；來自法國的Rémi Panossian Trio則以充滿活力的現代爵士樂風，展現法式音樂魅力；壓軸登場的李竺芯演唱「拌拌咧」等作品，以獨具特色的創作風格與舞台魅力，陪伴現場觀眾。

此外，新北夏至音樂節活動期間同步推出「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」一分鐘精華版展演，以建築光雕結合聲光環境劇場形式，讓民眾搶先感受光影藝術與建築空間交織的沉浸式體驗，為即將再6月23日登場的正式展演暖身。

金曲歌后孫盛希以充滿魅力的歌聲與舞台表現炒熱現場氣氛。圖／新北市文化局提供
金曲歌后孫盛希以充滿魅力的歌聲與舞台表現炒熱現場氣氛。圖／新北市文化局提供

新北市副市長朱惕之（中）、台灣法國文化協會博達安主任 Julien Dal Bosco（右）、台灣法國人協會雷多明會長Dominique Levy合影，展現臺法攜手推動文化交流的豐碩成果。圖／新北市文化局提供
新北市副市長朱惕之（中）、台灣法國文化協會博達安主任 Julien Dal Bosco（右）、台灣法國人協會雷多明會長Dominique Levy合影，展現臺法攜手推動文化交流的豐碩成果。圖／新北市文化局提供

「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」在夏至音樂節期間搶先推出精華版展演，以建築光影與聲光效果點亮新北夏夜。圖／新北市文化局提供
「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」在夏至音樂節期間搶先推出精華版展演，以建築光影與聲光效果點亮新北夏夜。圖／新北市文化局提供

王若琳 音樂 孫盛希 夏至

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