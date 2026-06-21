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粉絲變「私生飯」 等於危險人物？ 衛福部：暴力傷人才是重點

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部呼籲，若已出現反覆跟蹤、騷擾、侵害隱私或威脅等情況，受害人應盡速保留相關證據，並向警方報案尋求協助。本報資料照片
衛福部呼籲，若已出現反覆跟蹤、騷擾、侵害隱私或威脅等情況，受害人應盡速保留相關證據，並向警方報案尋求協助。本報資料照片

中信兄弟啦啦隊女神「汶汶」遭粉絲攻擊引發社會關注，也讓「私生飯」現象再度成為討論焦點。當加害人疑似有精神疾病時，司法與精神醫療體系會如何介入？衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，應將焦點放在暴力行為本身及風險管理，而非將精神疾病與犯罪簡單連結，以免造成汙名化。

陳柏熹指出，私生飯對偶像產生強烈的「擁有感」，把公開形象與私人關係混為一談、群體互相強化、以及為取得獨家資訊而逐步升高手段。不過，多數粉絲不會走到這一步；即使是被稱為私生飯的人，行為嚴重度也有差異，仍應依個案判斷，不能預設其必然犯罪。

陳柏熹強調，並非所有私生飯都具有犯罪傾向，更不能因為一個人是狂熱粉絲，就預設其必然會傷害他人。私生行為的嚴重程度存在很大差異，仍須依個案具體行為判斷。

此外，每當重大暴力案件發生，只要傳出嫌疑人可能患有精神疾病，社會就容易出現將精神疾病與暴力犯罪直接連結的現象。陳柏熹指出，這樣的刻板印象並不正確，暴力傷人才是案件的焦點，而精神疾病本身不是暴力的同義詞。

至於嫌疑人若疑似有精神障礙，司法程序將如何進行？陳柏熹說，會依據「刑事訴訟法」第121條之1規定，案件發生後，警方會先依法制止、逮捕、蒐證並移送地檢署。檢察官則根據現場證據、被害人及證人陳述、犯案經過與嫌疑人身心狀況進行訊問與評估。

若有具體事實顯示嫌疑人犯罪嫌疑重大，且行為時可能因精神障礙或其他心智缺陷影響責任能力，同時具有危害公共安全之虞及緊急安置必要，檢察官得依法向法院聲請暫行安置。是否准許，仍須由法院訊問被告並審查相關證據後裁定。

陳柏熹說，暫行安置是一項兼顧公共安全、醫療需求及訴訟程序的制度設計，並不代表法院已認定被告無罪，也不等於永久送入精神醫療機構。若已出現反覆跟蹤、騷擾、侵害隱私或威脅等情況，受害人可保留訊息、影像、行程紀錄與目擊者資料，並向警方報案；急迫人身安全風險則直接撥110。

衛福部 汶汶

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