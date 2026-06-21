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台南部分地區現「黃水」惹議 台水：沉積物擾動所致
台南近日有部分地區居民反映，自來水出現黃濁情形，台水公司第六區處今表示，因本月上旬梅雨帶來豐沛降雨，讓烏山頭與南化水庫蓄水量快速回升，供水調度隨之調整，部分輸配水管線流向及流速改變，導致管底少量沉積物受擾動揚起，造成局部區域短暫黃濁現象。
台水指出，14日起陸續接獲民眾反映後，已立即啟動管線排水作業，並持續加強水質監測，根據16日抽驗結果，東區、南區等地配水濁度均低於1 NTU，符合公司自主管控標準，也符合國家飲用水濁度須低於2 NTU的規定。
台水強調，此次事件期間各項檢測結果均符合飲用水水質標準，未出現不合格情形，目前若仍有零星黃濁水情況，接獲通報後將立即派員查處，逐案改善至恢復正常。
針對網路流傳部分家用淨水器濾芯變色情形，台水表示，淨水器濾芯孔徑較細，可攔截微量沉積物、鐵氧化物或建築物水塔及用戶管線內沉積物，因此較容易出現變色現象，將持續加強監測與應變處理，確保供水品質及民眾用水安全。
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