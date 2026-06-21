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樹林站鋼軌魚尾板斷裂「出現高低差」 部分列車延誤、台鐵完成搶修
台鐵樹林站北端今下午1時52分發生鋼軌魚尾板斷裂，鋼軌接縫處出現2至3公分的高低差，為維護行車安全，台鐵緊急進場搶修，板橋至樹林站東正線一度暫停行車，並有部分列車延誤，台鐵公司表示，已於下午3時19分搶修完成，目前樹林至板橋站間恢復雙線行駛。
台鐵公司說明，今天下午1時52分接獲，樹林站北端OS區間（約K40+600處）13B轉轍器附近（約K40+600處），鋼軌魚尾板斷裂、鋼軌接縫處出現高低差約2至3公分。
為維護行車安全，板橋至樹林站間東正線暫時停止行車，以西正線單線雙向行車，同時台鐵公司工務單位緊急前往現場搶修，已於下午3時19分搶修完成。
台鐵指出，配合端午節連續假期，已於今下午1時30分成立一級應變小組，發現鋼軌接縫處出現2至3公分高低差後，緊急派員至現場搶修，目前樹林至板橋間恢復雙線行駛。
台鐵表示，搶修期間因暫時停止東正線行車，導致部分列車延誤。
針對退、換票及改乘相關訊息，台鐵說，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起1年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。
使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶；因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。
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