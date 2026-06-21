越焦慮越想吃？醫師揭「假性飢餓」真相 5種食物幫大腦踩煞車

很多人面對壓力時，常常會忍不住暴飲暴食，吃完之後又陷入滿滿自責。減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文安慰大家，這在醫學上叫「壓力性進食」，絕對不是你意志力太差，而是大腦在壓力下為了分泌多巴胺、拯救低落情緒，自動開啟的生理求救訊號。

應付這種大腦的假性飢餓，蕭捷健傳授了幾個隨手就能做到的日常微習慣。第一，吃飯前先深呼吸3次放鬆神經；第二，調整進食順序，先吃蔬菜和蛋白質，最後才吃澱粉；第三，吃飯時關掉手機和電腦螢幕，避免無意識塞進太多熱量。第四，突然想暴食時，先喝一杯水靜止等待10分鐘，通常食慾就會消退；最後則是每天盡量睡滿7小時，體內的壓力荷爾蒙（皮質醇）自然會乖乖下降。

除了改變習慣，吃對「舒壓食物」更能直接幫大腦踩煞車。蕭捷健特別整理出5大穩定情緒的黃金食材名單：

血清素沒有辦法直接吃進去，所以身體需要用「色胺酸」當原料，自己把它合成出來。可選擇：雞蛋、鮭魚、豆腐、堅果、燕麥。

2. 鎂

如果身體比較缺鎂，有些人會比較容易焦慮，也比較睡不好。可選擇：深綠色蔬菜、南瓜子、黑巧克力70%以上。

3.Omega-3

如果可以的話，一周吃2到3次深海魚，對身體的發炎和壓力反應都會比較有幫助。可選擇：鮭魚、鯖魚、沙丁魚、核桃、亞麻仁。

4. 高纖原型澱粉

與其完全不吃澱粉，不如選對澱粉，讓血糖更穩定。可選擇：燕麥、地瓜、藜麥、豆類。

5. 發酵食物

讓腸道狀態穩定，情緒也比較不容易大起大落。可選擇：無糖優格、泡菜、味噌、納豆。