快訊

陽台收衣服不慎墜樓 板橋男骨折…警到場查出竟是通緝犯

一路相挺的父親離世 許天送告別式…許淑華泣不成聲難掩哀痛

打造「刺客教條」遊戲巨擘Ubisoft證實 聯合創辦人法國墜機身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

無法控制偷東西？ 醫揭「病態性偷竊症」真相：心理得到緩解

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
精神科醫師指出，「病態性偷竊症」是以偷竊來紓解壓力，若習慣漫無目的逛賣場，容易在過程中出現偷竊衝動。本報資料照片
精神科醫師指出，「病態性偷竊症」是以偷竊來紓解壓力，若習慣漫無目的逛賣場，容易在過程中出現偷竊衝動。本報資料照片

近期「強迫及病態性偷竊症」引起關注，這種無法克制偷竊的行為，一般伴隨著情緒上的困擾。精神科醫師指出，患者多是偷走價值不高的生活物品，背後可能不是單純貪小便宜，而是一種「病態性偷竊症」（Kleptomania），患者在行竊前承受強烈焦慮，偷竊成功後才獲得短暫解脫感，形成難以擺脫的惡性循環。

馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋表示，病態性偷竊症屬於「衝動控制障礙」的一種，其主要特徵並非為了獲取物品本身，而是來自心理層面的需求。患者通常在偷竊前感受到明顯緊張、焦躁或壓力，當完成偷竊後，情緒會暫時獲得舒緩，因此逐漸養成以偷竊來紓解壓力的習慣。

「這類患者偷取的物品往往價格低廉，甚至根本沒有實際用途，不會拿來使用、收藏或轉售，與一般以經濟利益為目的的竊盜犯罪有所不同。」徐堅棋說，臨床上評估時，醫療團隊會特別檢視其偷竊動機、物品用途及行為模式，才能與一般犯罪行為區隔。

病態性偷竊症盛行率不高，但在司法精神醫學領域並不陌生。徐堅棋指出，自己接觸的案例多半是在被警方查獲後，由法院委託進行精神鑑定，但主動因偷竊問題就醫的患者反而不多。

臨床觀察，患者不乏女性個案，部分人同時具有情緒不穩、衝動控制能力較差的人格特質，尤其常見於B型人格障礙（Cluster B），包括情緒波動大、人際關係不穩定、自我控制能力較弱等情況。而不少患者同時合併憂鬱症、焦慮症或其他心理困擾，當遭遇壓力、人際衝突或情緒低落時，可能再次透過偷竊行為來尋求短暫的心理慰藉。

徐堅棋指出，病態性偷竊症的形成通常始於一次衝動行為，患者偶然發現偷竊後能帶來刺激感與情緒釋放，大腦便記住這種「獎賞機制」，之後每當焦慮或壓力來襲時，就會傾向重複相同行為。隨著次數增加，原本的衝動行為逐漸轉變為類似強迫症狀。

病態性偷竊症並非無法治療，徐堅棋表示，臨床上會透過心理治療、行為治療及必要的藥物治療協助患者改善。治療重點之一是協助辨識高風險情境，例如有些患者習慣漫無目的逛賣場，容易在過程中出現偷竊衝動，因此建議事先列購物清單、避免攜帶大型購物袋，或減少無目的逛街的機會。

若患者同時合併憂鬱症或焦慮症，也會搭配藥物治療，改善其情緒困擾。徐堅棋分享，曾有一名患者因帶著年幼孩子偷竊遭查獲，事後深感愧疚，擔心對孩子造成負面影響。這份愧疚感反而成為改變的重要契機，配合治療後成功改善偷竊行為。

病態性偷竊症是否能成為犯罪免責理由，也是不少民眾關心的問題。徐堅棋指出，依照我國刑法規定，若因精神障礙導致無法辨識行為違法或失去控制能力，可能影響刑事責任判定。然而病態性偷竊症患者通常仍具現實感與判斷能力，知道自己的行為違法。

「大部分案例最後仍被認定具有責任能力。」徐堅棋表示，若現場有店員、警察或監視器，多數患者仍能暫時克制行為，顯示其並非完全失去控制能力。因此在司法鑑定實務上，要以病態性偷竊症主張免除刑責並不容易成立。精神疾病不等於免責，但若能及早發現並接受治療，仍有機會重回正常生活。

偷竊 心理學

延伸閱讀

影／逮捕畫面曝！持刀攻擊汶汶遭逮 狂粉曾犯多案皆因1症狀獲減刑

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

憂鬱症陪護的5大原則！這些常見錯誤千萬不要做

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

越焦慮越想吃？醫師揭「假性飢餓」真相 5種食物幫大腦踩煞車

很多人面對壓力時，常常會忍不住暴飲暴食，吃完之後又陷入滿滿自責。減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文安慰大家，這在醫學上叫「壓力性進食」，絕對不是你意志力太差，而是大腦在壓力下為了分泌多巴胺、拯救低落情緒，自動開啟的生理求救訊號。

芒果別吃太多 醫曝慢性病患「4大地雷水果」：抗凝血藥直接失靈

台灣夏季盛產各式香甜多汁的水果，但對於正在特定服藥的慢性病患而言，部分人氣水果竟可能變成致命的健康地雷。振興醫院特別發文提醒正在服用抗凝血藥物「華法林（Warfarin）」的患者，夏天吃水果務必格外小心。其中，台灣人最愛的芒果以及奇異果等4大夏季常見水果，極易與該藥物產生劇烈的交互作用，輕則讓藥效失靈，重則大幅飆高皮下或胃腸道出血的危險機率。

端午連假收假日 國道一號台中北上下午現車潮…車速最低30公里

今天是端午連假收假日，國道一號台中北上下午出現車潮，車速最低剩30公里，國道警方提醒駕駛人保持安全車距。

天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐

夏至到來，天氣也越來越炎熱，不少人出現頭暈、疲倦等不適，往往以為只是太累、睡眠不足，但黃軒醫師提醒，夏天其實是頭暈的高峰季節，有時看似不起眼的症狀，可能正是身體發出的求救訊號。黃軒分享，一名60多歲婦人日前因頭暈被家人攙扶至急診，當時滿頭大汗、臉色蒼白，還頻頻表示「應該沒什麼，回家睡一下就好」。

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。