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機捷A6站轉轍器異常「列車延誤」 8列車共800旅客受影響
機場捷運今天上午11時53分因A6泰山貴和站轉轍器異常造成列車延誤，桃園大眾捷運公司表示，經緊急排除後已於12時18分恢復正常營運，共影響8列車、約800名旅客。
桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，行控中心於上午11時53分發現A6泰山貴和站轉轍器異常，隨即依照標準作業程序指示安排人員進入軌道區進行故障排除，安排列車通過確認無異狀後即恢復營運。
桃捷公司指出，系統於12時18分已恢復正常，事件造成列車延誤5分57秒，受影響共有8列車，約800名旅客受到影響，班距至下午2時調整完成，至於故障原因，桃捷公司將在夜間營運結束後詳查。
桃捷公司說，造成旅客不便深感抱歉，旅客如需誤點證明，可查詢公司官網或至全線車站詢問處（A20興南站因是無人站除外）開立。
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