機捷A6站轉轍器異常「列車延誤」 8列車共800旅客受影響

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

2026-06-21 12:49