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蒸粽別只顧好吃 台電提醒2招省電又安全：保溫恐默默耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
台電電力粉絲團曾分享「蒸粽不增電」兩大技巧，提醒民眾使用電鍋加熱粽子時，不只要顧及美味，也別忽略用電安全與節能觀念。 示意圖／ingimage
台電電力粉絲團曾分享「蒸粽不增電」兩大技巧，提醒民眾使用電鍋加熱粽子時，不只要顧及美味，也別忽略用電安全與節能觀念。 示意圖／ingimage

端午連假進入尾聲，想必有不少民眾家中冰箱還躺著沒吃完的肉粽。台電電力粉絲團過去就曾分享「蒸粽不增電」兩大技巧，提醒民眾使用電鍋加熱粽子時，不只要顧及美味，也別忽略用電安全與節能觀念，避免一不小心讓電費悄悄增加。

台電指出，電鍋屬於高功率家電，電功率約落在600瓦至1200瓦之間，因此應使用專用插座，盡量避免與其他電器共用插座或透過延長線使用，以降低短路、過熱等風險。尤其連假期間不少家庭同時開啟多種電器，更應留意用電負載問題。

另外，許多人蒸完粽子後，習慣讓電鍋持續保溫。台電提醒，電鍋按鍵跳起後便會進入保溫狀態，雖然單次耗電看似不高，但長時間累積下來仍會增加電力消耗，而且食物久放保溫，也容易提高細菌滋生風險，因此建議食用完畢後記得拔掉插頭避免持續保溫，減少不必要的浪費。

除了傳統電鍋蒸煮，近日有人在分享另類加熱法，一名網友實測後發文大讚「在脆上發用濕廚房紙巾包肉粽微波的人，你真的是天才，超好吃完全不乾，又超級方便」，意外掀起討論。許多人紛紛附和「饅頭、麵包，我也都這樣用～不會乾」、「超級好用，微波出來不會乾，包子、饅頭、粽子都好用」、「杯子裝水食物放在上面微波，粽子、包子、饅頭都適用」。

面對部分網友擔心廚房紙巾會不會因此起火，也有熱心民眾解釋「通常這樣微波幾分鐘，不至於乾掉，中途拿出來翻面也可以再補水」，還有人分享「我都直接把凍粽子泡在水裡，一起微波八分鐘，吃起來跟剛煮好的一樣喔」、「可以旁邊再放一碗8分滿的溫熱水一起微波，冷凍包子、肉粽、壽桃我都試過像蒸過的一樣」。

台電 粽子 饅頭 包子

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