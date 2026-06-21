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影／宜蘭知名水餃店驚爆「塑膠袋下鍋一起煮」 業者致歉坦承手滑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭知名水餃店驚爆「塑膠袋下鍋一起煮」，幾秒後使用杓子把塑膠袋撈起來。民眾拍下這一幕，擔心塑化劑食安問題，縣府衛生局今天前往稽查，業者坦承手滑造成的疏失。圖／翻攝自threads
宜蘭知名水餃店驚爆「塑膠袋下鍋一起煮」，幾秒後使用杓子把塑膠袋撈起來。民眾拍下這一幕，擔心塑化劑食安問題，縣府衛生局今天前往稽查，業者坦承手滑造成的疏失。圖／翻攝自threads

宜蘭市一家知名水餃店遭民眾拍下「塑膠袋連同水餃一起倒入滾水鍋」畫面，有民眾在店內等候外帶時，竟拍到店員將整盤生水餃倒入沸水，連同墊底的塑膠袋也一併掉入鍋中，幾秒後又被撈起。影片曝光後引發熱議，坦心塑化劑食安問題，縣府衛生局今天獲報前往稽查。

塑化劑水餃的影片曝光後引發討論，不少網友留言嘲諷「這是神祕配方」、「祖傳秘方」、「無良店家」、「避雷」、「不塑不好吃」、「絕對不去消費」、「塑化劑影響荷爾蒙」，民眾紛紛擔心食安問題。

面對爭議，店家老闆娘今天坦承作業疏失，並且公開致歉。她解釋，當時因應客人一次訂購百顆水餃，為了防止生水餃沾黏托盤表面，才會鋪設塑膠袋。當天準備下鍋時，原本有拉住塑膠袋，卻因一時手滑不慎，才讓袋子跟著滑入滾水中。

老闆娘進一步強調，為了維持水餃受熱時間與品質一致，才會採取整盤倒入的方式烹煮。事發當下發現後已立即將塑膠袋撈起，絕非刻意一同烹煮，對於造成民眾觀感不佳深感抱歉，承諾未來會嚴加改善內部作業流程，避免類似情況再度發生。

縣衛生局獲報後今天派員前往實地稽查，查獲多項食品衛生缺失，勒令限期改善。衛生局強調，針對食安事件絕無寬貸，若複查未過或未來再犯類似情形，將依食安法裁處6萬元到最高2億元罰鍰，維護消費者飲食安全。

宜蘭知名水餃店驚爆「塑膠袋下鍋一起煮」，幾秒後使用杓子把塑膠袋撈起來。民眾拍下這一幕，擔心塑化劑食安問題，縣府衛生局今天前往稽查，業者坦承手滑造成的疏失。圖／民眾提供
宜蘭知名水餃店驚爆「塑膠袋下鍋一起煮」，幾秒後使用杓子把塑膠袋撈起來。民眾拍下這一幕，擔心塑化劑食安問題，縣府衛生局今天前往稽查，業者坦承手滑造成的疏失。圖／民眾提供

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