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示警私生飯風險！衛福部籲：若遇跟騷瘋狂粉絲 善用保護令保障安全

中央社／ 台北21日電
中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶昨天在私人攝影棚拍攝活動突遭人持刀攻擊。衛福部提醒，不論是藝人或一般民眾，遇到被跟蹤等私生飯行為，可報警申請保護令，保障人身安全。變態示意圖。圖／AI生成
中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶昨天在私人攝影棚拍攝活動突遭人持刀攻擊。衛福部提醒，不論是藝人或一般民眾，遇到被跟蹤等私生飯行為，可報警申請保護令，保障人身安全。變態示意圖。圖／AI生成

中華職棒中信兄弟啦啦隊成員汶汶昨天在私人攝影棚拍攝活動突遭人持刀攻擊。衛福部提醒，不論是藝人或一般民眾，遇到被跟蹤等私生飯行為，可報警申請保護令，保障人身安全。

汶汶遭襲，警方初查，動手的是長期追蹤啦啦隊的52歲許姓男子，許男疑不滿曾被限制參加活動而行凶。球團與經紀公司昨天發表聲明提到，經醫療團隊專業評估，汶汶暫無生命危險，手術已順利完成；馬偕醫院今天僅回應，未經授權不便說明。

許姓男子被起底為汶汶的私生飯，更有其他粉絲發現汶汶今年2月曾在Instagram發布限時動態，要求私生飯不要再跟蹤她。衛福部保護服務司長郭彩榕今天接受媒體聯訪時表示，如果在今年2月前，被害人已出現遭加害人跟蹤的跡象，其實就可報警處理。

郭彩榕指出，警方可先開立「書面告誡」，書面告誡的目的，就是禁止加害人再對被害人進行跟蹤或騷擾行為。若加害人仍持續違反，就可依跟蹤騷擾防制法（簡稱跟騷法），進一步申請保護令。

郭彩榕解釋，「跟騷保護令」與「家暴保護令」不同，主要差別在於雙方關係。家暴保護令適用於具有家庭關係或親密關係的對象；跟騷保護令則適用於沒有特定關係，但因單方面追求、性或性別相關因素而產生的跟蹤騷擾行為。

針對近期啦啦隊女孩受傷事件，郭彩榕指出，受害者可選擇報警或提告；若受害者擔心人身安全，也可請警方介入協助，核發書面告誡或申請保護令，保護令效期最長為2年。真正的粉絲行為與私生飯跟蹤騷擾應明確區分。

藝人的人氣和光芒，來自粉絲的喜愛。不過郭彩榕強調，跟騷行為是已超過一般人可以容忍的界線，必要時應尋求警方協助；過度追求不僅發生在藝人與粉絲之間，一般人也可能遇到非常極端的單方面迷戀或追求。

郭彩榕表示，這類單方面迷戀或追求，甚至可能演變成追求不成後的報復行為，這類情況並不屬於家庭暴力範疇，而是單方面追求所造成的騷擾，任何人都有可能遭遇，應善用法律保護自身安全。

「私生飯」一詞源自韓國娛樂圈用語，專指那些行為極端、嚴重侵犯明星私人生活的瘋狂粉絲。私生飯的行徑往往逾越道德與法律界線，對藝人造成極大困擾與安全威脅，包含貼身跟蹤、入侵私人空間或激進舉動。

根據內政部最新統計，民國114年警察機關受（處）理跟蹤騷擾防制法案件2954件，其中一般跟騷案件1995件、占67.5%，家暴跟騷案件959件、占32.5%。近3年一般跟騷案件呈上升趨勢，家暴跟騷案件則呈下降趨勢。

衛福部 汶汶 啦啦隊

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