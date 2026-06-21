快訊

紐時記者出書爆料「川普白宮荒誕幕後」！部分內容搶先曝光

痛失愛犬12年！女子上班「接詐騙電話」氣炸 1天後劇情神反轉全家淚崩

世足賽／首度單場進4球！日本大勝突尼西亞寫一票紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

啦啦隊員汶汶遭割頸！狂粉為何由愛生恨 醫揭心理機制：不是單純追星那麼簡單

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
許姓男子（中）是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，20日繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫遭逮。記者翁至成／翻攝
許姓男子（中）是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，20日繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫遭逮。記者翁至成／翻攝

許姓男子昨在私人棚拍活動中，持刀攻擊中信兄弟啦啦隊員汶汶（王敬汶），警方初查發現許男曾因騷擾行為，遭汶汶封鎖網路社群帳號，不排除他因此積怨報復，警詢後將依傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。醫師表示，「瘋狂粉絲」常見兩大人格特質，包括自信心不足、低自尊，及強烈的妄想型人格特質，若又是單身、獨居、缺乏家人支持者，更容易出現傷人行為。

過去，許男因罹患強迫症而有強迫偷竊行為，自1995年起於台北榮總、台北市立療養院、北市聯醫松德院區、台大醫院就診，其中榮總核發的診斷證明書載明，許持續門診追蹤治療，但各種藥物治療都無法改善其強迫偷竊症狀。

對此，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，以往這類對象被稱為「瘋狂粉絲」，近年此現象仍屢見不鮮，從偶像、啦啦隊員到網紅，都曾出現遭粉絲長期跟蹤、騷擾甚至威脅的事件。

一般來說，狂粉常見兩大人格特質，其一是自信心不足、低自尊。這類人常透過追逐明星或偶像，將自己與偶像產生連結，彷彿分享對方的光環與成功，藉此彌補內心的空虛與不足。

另一類是具有較強烈的妄想型人格特質。他們會將單純的粉絲與偶像關係扭曲，誤認自己與偶像之間存在特殊情感連結，甚至認為自己有責任保護對方。一旦看到其他粉絲更受關注，或偶像與他人互動較親近，就容易產生強烈嫉妒與挫敗感，進而出現跟蹤、騷擾等行為。

許正典說，雖然犯嫌曾被診斷具有強迫症，但未必屬於典型強迫症。強迫症患者通常是因焦慮而反覆執行特定行為，如反覆洗手、檢查門鎖等，主要困擾的是自己，較少影響他人。反觀狂粉行為更接近「衝動控制困難症」，類似偷竊癖、縱火癖或拔毛症等，患者明知行為不適當，卻難以克制衝動。

若狂粉長期將情感寄託在特定對象身上，一旦遭到拒絕、封鎖或限制接觸，便可能出現強烈挫折感。部分人甚至會認為自己付出大量金錢與時間支持偶像，理應獲得特殊待遇，當期待落空時，可能由愛生恨，產生報復或攻擊念頭。

面對狂粉問題，許正典建議，公眾人物應建立清楚界線，避免過度私人互動。包括工作與私人生活分開、避免公開過多個人行程，以及透過經紀公司或管理團隊進行粉絲管理，都是降低風險的重要方式。

許正典也分享，醫師同樣會遇到類似情況，有些病患在脆弱時期接受治療後，可能對醫師產生過度依附或情感投射，誤以為彼此關係超越醫病界線。他還記得過去有一名學長屬於「高富帥」類型，受到一名女病患的青睞，不只出現跟蹤、騷擾的行為，還把住家搬到該名醫師服務診所的對面，隨時掌握醫師的行蹤。因此，無論是偶像、藝人、醫師或其他專業人士，都必須維持適當界線，避免情感轉移過度發展。

至於，治療方面，若狂粉行為已嚴重影響生活或造成他人困擾，應尋求精神科協助。治療重點包括了解個案過往是否曾遭受霸凌、創傷、家暴或重大挫折，透過心理治療修復自我價值感，同時搭配藥物調整衝動控制與妄想傾向。但若是單身、獨居、缺乏家人支持者，更容易出現傷人行為，必須多加留意。

許正典強調，真正的改善關鍵在於重建自信與人生目標，與其將全部情感投注在偶像身上，不如培養自身興趣、累積成就感與正向人際關係，透過健康方式建立自我價值，才能避免陷入過度依附與失控行為。

汶汶 榮總 中信

延伸閱讀

汶汶遭割頸震驚全台 私生飯為何愈來愈危險？專家揭4大警訊

持刀攻擊汶汶遭逮 52歲狂粉行凶動機曝：付出很多卻遭封殺

影／逮捕畫面曝！持刀攻擊汶汶遭逮 狂粉曾犯多案皆因1症狀獲減刑

「私生飯」有精神疾病不一定免責 專家籲：建立藝人安全機制

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

芒果別吃太多 醫曝慢性病患「4大地雷水果」：抗凝血藥直接失靈

台灣夏季盛產各式香甜多汁的水果，但對於正在特定服藥的慢性病患而言，部分人氣水果竟可能變成致命的健康地雷。振興醫院特別發文提醒正在服用抗凝血藥物「華法林（Warfarin）」的患者，夏天吃水果務必格外小心。其中，台灣人最愛的芒果以及奇異果等4大夏季常見水果，極易與該藥物產生劇烈的交互作用，輕則讓藥效失靈，重則大幅飆高皮下或胃腸道出血的危險機率。

端午連假收假日 國道一號台中北上下午現車潮…車速最低30公里

今天是端午連假收假日，國道一號台中北上下午出現車潮，車速最低剩30公里，國道警方提醒駕駛人保持安全車距。

天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐

夏至到來，天氣也越來越炎熱，不少人出現頭暈、疲倦等不適，往往以為只是太累、睡眠不足，但黃軒醫師提醒，夏天其實是頭暈的高峰季節，有時看似不起眼的症狀，可能正是身體發出的求救訊號。黃軒分享，一名60多歲婦人日前因頭暈被家人攙扶至急診，當時滿頭大汗、臉色蒼白，還頻頻表示「應該沒什麼，回家睡一下就好」。

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於社群分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。