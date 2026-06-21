你家的碗盤安全嗎？醫點名3類容器別用：高溫下恐溶出致癌物

你家的碗、盒、杯、瓶真的安全嗎？李思賢醫師近日在臉書粉專分享，不同材質的容器在接觸食物時，溶出風險其實天差地別，尤其遇上高溫、油脂或酸性食物，更可能增加有害物質釋出的機會。他整理出「盡量不要用」、「條件安全但要注意」以及「安心選擇」三大類別，提醒民眾重新檢視家中的餐具與容器使用習慣。

盡量不要用

李思賢醫師指出，保麗龍遇到熱食、熱湯或油脂時，苯乙烯可能溶出，而苯乙烯已被列為「可能致癌物」。常見於餐廳的美耐皿（仿瓷碗）則是由甲醛樹脂製成，裝盛熱食或酸性食物時，甲醛溶出量會明顯增加，部分研究甚至發現高溫下可能超標數十倍。此外，舊式PVC保鮮膜含有塑化劑鄰苯二甲酸酯，屬於明確的內分泌干擾物，雖然食品用途已較少見，但仍建議確認材質後再使用。

條件安全，但要注意

寶特瓶（PET）作為一次性使用容器，正常使用風險較低，但若長時間放在高溫車內，或重複盛裝熱水，則可能增加重金屬銻與微塑膠溶出的機率，因此喝完後就應丟棄，不宜反覆利用。至於外帶常見的PP餐盒，雖然耐熱性相對較佳，許多產品標示可微波，但近年研究仍發現加熱後會釋放微塑膠；鋁製容器則需避免接觸醋、番茄等酸性食物，若表面已有刮痕，更應提高警覺。

安心選擇

李思賢醫師表示，不鏽鋼、玻璃、陶瓷與鈦金屬仍是較理想的選擇。其中304與316不鏽鋼皆相對安全，316因多了鉬元素，耐腐蝕性更佳；鈦金屬則是目前最不易溶出的材質，但價格較高。玻璃因化學性質穩定，幾乎不會釋放其他物質，只要避開鉛晶玻璃即可；陶瓷本體安全，但應留意是否具有食品級認證，避免使用來路不明、色彩鮮豔的非食品級陶器。

李思賢醫師最後提醒，其實不必一次將家中所有塑膠製品汰換，只要掌握「高溫加酸性食物，是溶出風險最高的時刻」這項原則，就能降低暴露風險。若想逐步升級居家用品，玻璃與不鏽鋼都是相對容易入手、兼顧實用與安全的選項。