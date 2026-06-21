米克拉颱風增強周二起「拋物線大迴轉」 專家揭最新預測對台影響

今年第7號颱風米克拉昨天生成，持續增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，米克拉很快就會升為中度颱風。預報路徑資料顯示會有一個拋物線大迴轉的趨勢，颱風周二來到台灣東南方遠海後因為太平洋高壓東退，速度將放慢，並且開始逐漸北轉。

吳聖宇指出，米克拉周三到周五之間經過台灣以東逐漸北上，目前看來北上過程中有偏向北北東趨勢，也就是有機會離台灣較遠一些，且強度因遇上垂直風切(低層南風、高層北風)拉扯導致高低層分離而逐漸減弱、暴風圈縮小，加上颱風風雨分布是典型東強西弱北上型態，台灣位於西側，整體受到影響預期比較小一些，不過不是完全底定，需持續留意未來這兩天預報變化。

吳聖宇表示，周三、周四颱風在台灣以東逐漸向北到北北東方向北上，強度逐漸減弱，對台灣陸地上天氣影響不大，但外圍氣流帶動作用卻會讓台灣附近西南風增強，水氣增多，迎風面中南部逐漸有局部短暫陣雨或雷雨，白天陸地上熱對流發展可能增多，天氣不穩定。

至於周五、周六颱風逐漸轉向東北遠離，但吳聖宇說，可能牽引北方地面鋒面南壓到台灣北部近海一帶，梅雨雖然接近尾聲還是留了一手，鋒面接近的時間應該就是周五到周六，配合較強西南風，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨，台灣海峽中北部可能有局部對流系統發展。

此外，吳聖宇表示，米克拉颱風北上後，等高壓回歸到夏季正常位置後，6月底到7月初南海至菲律賓以東的季風低壓槽會再度建立，槽中很可能有新的擾動發展，後續變化值得觀察留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。