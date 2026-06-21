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今夏至台北37.8度 14縣市亮高溫橙燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是夏至，太陽直射地球的位置來到北回歸線，北半球白天最長的一天，中午12時55分台北測得37.8度高溫，中央氣象署稍早針對全台14縣市發布高溫橙燈。本報資料照片
今天是夏至，太陽直射地球的位置來到北回歸線，北半球白天最長的一天，中午12時55分台北測得37.8度高溫，中央氣象署稍早針對全台14縣市發布高溫橙燈。本報資料照片

今天是夏至，太陽直射地球的位置來到北回歸線，是北半球白天最長的一天，中午12時55分台北測得37.8度高溫。中央氣象署稍早針對全台14縣市發布高溫橙燈，其中台北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

至於新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市為黃色燈號，恐36度以上。

氣象署呼籲民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，夏至雖然日照時間最長，還不是最熱的時候。因為地表累積熱量需要時間，所以一年中平均最熱的時期，要到夏至過後，也就是七月到八月這段時間。換句話說，熱情的夏天才正要正式登台。

高溫 台北 南投縣

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