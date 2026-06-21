聽新聞
0:00 / 0:00
桃園機場捷運轉轍器訊號異常 8列車延誤800旅客受影響
桃園機場捷運今天上午發生轉轍器訊號異常，導致列車延誤5分57秒，共8列車、約800名旅客行程受影響；桃園大眾捷運公司表示，系統已於中午12時18分恢復正常，對於造成旅客不便深感抱歉。
桃捷公司表示，行控中心今天上午11時53分發現A6泰山貴和站轉轍器異常，隨即依照標準作業程序安排人員進入軌道區進行故障排除，並安排列車通過、確認無異狀後即恢復營運，班距持續調整中。
桃捷公司指出，本次事件造成列車延誤5分57秒，共8列車、約800名旅客受影響；系統已於中午12時18分恢復正常，至於故障原因將於夜間營運結束後詳查；旅客如需誤點證明，可至桃捷公司官網查詢，或至全線車站詢問處（A20站除外）申請開立。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。