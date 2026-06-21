天熱頭暈休息就好？醫揭夏天最容易忽略5警訊：不可硬撐

今天（21日）正式迎接夏至到來！天氣越來越炎熱，不少人出現頭暈、疲倦等不適，往往以為只是太累、睡眠不足，但黃軒醫師提醒，夏天其實是頭暈的高峰季節，有時看似不起眼的症狀，可能正是身體發出的求救訊號。黃軒醫師在臉書粉專分享，一名60多歲婦人日前因頭暈被家人攙扶至急診，當時滿頭大汗、臉色蒼白，還頻頻表示「應該沒什麼，回家睡一下就好」。

然而，進一步測量後，婦人的血壓僅82/50 mmHg。黃軒醫師詢問發現，她當天一早外出買菜，中午捨不得開冷氣，又忙著整理家務，流了不少汗卻只喝了半杯水，加上沒胃口吃午餐，降血壓藥仍照常服用，短短幾個小時身體就亮起紅燈。所幸經過補充水分與休息後逐漸恢復，也讓她忍不住感嘆「原來不是累，是差點出事。」

黃軒醫師指出，夏季頭暈常見5個原因包括：1.大量流汗導致水分流失，使血液循環量下降、大腦供血不足；2.高溫讓血管擴張，引發姿勢性低血壓；3.汗水帶走鈉、鉀、鎂等電解質造成抽筋、心悸與無力；4.胃口變差導致低血糖；5.小心熱衰竭、中暑等熱傷害。若頭暈同時伴隨噁心、劇烈頭痛、體溫升高或意識改變，更應提高警覺，不可硬撐。

想遠離夏季頭暈，黃軒醫師提出6大處方：

1.平時應主動補充水分，不要等到口渴才喝水。 2.大量流汗後可適度補充電解質。 3.起身時放慢速度，先坐穩再慢慢站起。 4.盡量避開正中午長時間戶外曝曬。 5.維持規律飲食。 6.適時降溫休息。

此外，若頭暈反覆發作，或合併胸痛、心悸、呼吸困難、單側肢體無力麻木、說話不清、視力模糊、短暫失去意識或昏倒等症狀，可能與心臟病、腦中風等重症有關，應盡速就醫檢查。