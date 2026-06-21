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國5北向紫爆時速12公里 國道下午11處易塞路段一次看
今日為端午節連續假期收假日，北返高峰，國5北向上午10時之後就紫爆，中午12時44分時速只有12公里。高速公路局指出，國道下午11處有易塞路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為27.7百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭-頭城，其餘路段交通狀況大致正常。
此外，今日上午10時03分於國1北向221.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時08分排除，造成後方車流回堵1公里；10時56分於國3北向90.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時18分排除，造成後方車流回堵2公里，11時23分於國1北向166.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午11時32分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流。
高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
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