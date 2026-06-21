端午收假日國道爆3起追撞事故 下午11路段將湧現車潮

今天是端午連假收假日，截至上午11時，僅國5北向宜蘭-頭城壅塞，另上午也發生3起小客車追撞事故造成回堵影響車流，但國道全線交通量仍在預期流量範圍內，預估下午將湧現返回工作崗位車潮，包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段將爆出大量車潮。

今早10時3分，於國1北向221.6公里處發生2輛小客車追撞事故；10時56分，於國3北向90.2公里處發生2輛小客車追撞事故；11時23分，於國1北向166.5公里處發生2輛小客車追撞事故。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流。

交通部高公局表示，今上午國道全線交通量為27.7百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局指出，預判今下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

除建議用路人透過1968網站及App握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另高公局也與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變。

同時高公局除提供今天的國道路況預報（即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等）外，還增加宣導省道及快速公路疏導訊息（管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等），跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

今上午11時23分，於國1北向166.5公里處發生2輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供