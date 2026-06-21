咖哩太辣怎麼救？達人加1水果驚呼「意外超好吃」：層次感大提升

煮咖哩時發現買錯辣度，不少人第一個念頭可能是重新買一盒咖哩塊。不過生活達人陳映如近日在臉書分享，自己日前煮咖哩時，打開櫥櫃才發現家裡只剩下辣味咖哩塊，但想到爸媽不太能接受太辣的味道，又不想特地再跑一趟賣場，於是開始思考，有沒有方法能稍微調整辣度。

靈機一動之下，她想起冰箱裡還有蘋果，便切了一些加入鍋中一起燉煮，沒想到成品讓全家都相當滿意。她表示，蘋果本身的天然甜味，不僅能讓原本較刺激的辣感變得柔和，也讓咖哩多了一股淡淡果香與甘甜，整體層次感更豐富，意外成為這次料理最大的驚喜。

陳映如也分享兩種不同吃法，如果喜歡保留口感，可以直接加入蘋果丁，吃得到細小果肉；若偏好滑順醬汁，則可將蘋果磨成泥再拌入咖哩中，讓風味更加融合也更順口。她認為，生活中的料理不一定得照本宣科，有時利用家中現有食材稍作變化，也能碰撞出令人驚艷的新滋味。

咖哩想煮得恰到好處，濃稠度也是關鍵。日本網站House Foods曾分享，咖哩的濃稠感主要來自咖哩塊中的小麥澱粉，當澱粉經過足夠溫度與時間加熱後，會產生糊化作用形成濃度。若發現咖哩太稀，第一個補救方法就是在咖哩塊完全溶解後，以小火繼續燉煮，待微微沸騰後邊攪拌邊煮超過10分鐘，讓澱粉充分發揮作用。

如果持續燉煮仍然偏稀，也可將少量麵粉以等量至兩倍的清水調成水麵糊，太白粉或米粉也能替代，待鍋中沸騰稍微停止後分次加入，再以小火煮10分鐘以上；另一種方式則是加入磨碎的馬鈴薯，利用其中豐富澱粉增加濃稠度，並依照咖哩狀態逐步調整用量，讓咖哩達到理想口感。