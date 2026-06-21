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知卡宣戲水活動亮點曝光 Energy阿弟擔任開幕嘉賓 陪大小朋友同樂

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，縣府邀請人氣團體Energy成員「阿弟」蕭景鴻擔任開幕嘉賓。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，縣府邀請人氣團體Energy成員「阿弟」蕭景鴻擔任開幕嘉賓。圖／花蓮縣政府提供

花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日，花蓮縣政府今天公布首波活動亮點，邀請人氣團體Energy成員「阿弟」蕭景鴻擔任開幕嘉賓，與民眾近距離互動，開幕當天還將限量贈送200支水槍，迎接暑假時光。

縣府表示，今年知卡宣戲水活動全面升級兒童戲水設施，並首度規畫4大主題日，希望帶給遊客不同以往的遊園體驗，其中7月4日至5日率先登場的「水果精靈大作戰」，將以水果元素打造歡樂戲水空間；7月18日至19日推出結合DJ電音及泡泡派對的「水浪Chill夏祭」，營造夏日狂歡氛圍。

8月則安排適合親子參與的「爸爸水戰日」，鼓勵家長陪伴孩子同樂；另規畫融合香氛、美甲與戲水體驗的「柚夏天香香日」，讓遊客在清涼消暑之餘，也能感受不同主題特色。

隨著開幕進入倒數，縣府農業處也公布首位活動嘉賓，特別邀請阿弟蕭景鴻到場同歡，農業處長陳淑雯表示，蕭景鴻出道多年，擁有陽光健康形象及廣大粉絲支持，近年在演藝圈表現亮眼，此次受邀參與開幕活動，除將與民眾近距離互動，也將陪伴大小朋友共同迎接知卡宣戲水季正式啟動。

陳淑雯指出，7月4日開幕當天將免費發送限量200支水槍；主題活動期間，民眾只要自備野餐墊入園，經工作人員確認後，即可獲贈玩具水槍1支，每日限量100支，送完為止；之後將陸續公布更多精彩內容，請民眾持續關注。

農業處表示，今年園區入園仍酌收50元清潔維護費，花蓮縣民、12歲以下或身高未滿150公分兒童、持身心障礙證明者及必要陪同者1名、65歲以上長者，以及持低收入戶證明民眾等5類對象，憑相關證明文件即可免費入園。

花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日。圖／花蓮縣政府提供

花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日。圖／花蓮縣政府提供

蕭景鴻 花蓮 公園

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