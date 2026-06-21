士林夜市小吃進劇場 北藝中心沉浸式定目劇「士林YES！」邊走邊吃故事

大腸包小腸、蚵仔煎......這些令人食指大動的夜市美食，背後其實都有精彩的故事。台北表演藝術中心與全民大劇團聯手發表年度沉浸式定目劇《士林YES！》，以沉浸式戲劇的型態帶領觀眾「垂直穿越」1990夜市黃金年代。觀眾穿越北藝中心一樓至四樓的時空通道之際，一邊享用美食、一邊沉浸於故事之中， 打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。

走出北藝中心，幾分鐘內就能抵達今日的士林夜市。北藝中心與全民大劇團將於11月20日至29日推出年度重磅沉浸式定目劇《士林YES！》，打破劇場邊界，將北藝中心一樓至四樓藍盒子劇場轉化為時空通道，結合在地經典小吃與移動式演出，帶領觀眾實體穿越至1990年代的士林夜市，

北藝中心董事長王文儀表示，現今場館所在的地理位置，本身就是士林夜市歷史地景的一環。北藝中心始終秉持「看見更寬廣的世界」的精神，與全民大劇團打開劇場的黑盒子，觀眾除了看見士林夜市的熱鬧，更會發現夜市背後沉澱的常民故事與城市歷史變遷。

《士林YES！》以1990年的士林夜市作為故事舞台，聚焦於一群在士林夜市奮力經營生計的小人物。面對環境變遷與市場競爭，在地經營多年的攤販與前來打拚的新面孔在夜市裡奮力經營生計，交織出小人物在現實生活中的堅持與韌性。 除了帶領觀眾重返城市的集體記憶，更呈現了台北城市現代化的過程。劇中歷史橫跨廟口「鬼仔市」孕育出的夜市文化、工業時代的士林紙廠，到民歌西餐廳承載的青年活力，將士林數百年的文史底蘊濃縮於演出之中。

北藝中心表示，為了讓文史研究轉化為具體的感官體驗，團隊試圖打破劇場與觀眾之間的界線。演出從場館一樓揭開序幕，觀眾將化身為夜市的一部分，隨著劇情與角色推進逐步移轉空間，穿梭於不同樓層，最終抵達四樓藍盒子劇場，實體感受昔日夜市人群川流不息、叫賣聲此起彼落的濃厚人情味。現場特別將夜市經典小吃及郭元益冰沙餡餅等經典常民美食引入劇場，讓觀眾邊吃邊走進故事。

為了呈現多元的夜市人物群像，雙方特別邀請跨界卡司，包括前主播張珮珊、時尚設計師李明川，攜手凱爾、呂紹齊、林斌、劉樸、金雲等實力派劇場演員同台飆戲。透過不同世代、不同背景的演員詮釋，展現夜市文化背後豐富多元的人物群像。