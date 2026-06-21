快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

士林夜市小吃進劇場 北藝中心沉浸式定目劇「士林YES！」邊走邊吃故事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北表演藝術中心與全民大劇團聯手發表年度沉浸式定目劇《士林YES！》，以沉浸式戲劇的型態帶領觀眾「垂直穿越」1990夜市黃金年代。觀眾穿越北藝中心一樓至四樓的時空通道之際，一邊享用美食、一邊沉浸於故事之中， 打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。 圖／北藝中心提供
台北表演藝術中心與全民大劇團聯手發表年度沉浸式定目劇《士林YES！》，以沉浸式戲劇的型態帶領觀眾「垂直穿越」1990夜市黃金年代。觀眾穿越北藝中心一樓至四樓的時空通道之際，一邊享用美食、一邊沉浸於故事之中， 打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。 圖／北藝中心提供

大腸包小腸、蚵仔煎......這些令人食指大動的夜市美食，背後其實都有精彩的故事。台北表演藝術中心與全民大劇團聯手發表年度沉浸式定目劇《士林YES！》，以沉浸式戲劇的型態帶領觀眾「垂直穿越」1990夜市黃金年代。觀眾穿越北藝中心一樓至四樓的時空通道之際，一邊享用美食、一邊沉浸於故事之中， 打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。

走出北藝中心，幾分鐘內就能抵達今日的士林夜市。北藝中心與全民大劇團將於11月20日至29日推出年度重磅沉浸式定目劇《士林YES！》，打破劇場邊界，將北藝中心一樓至四樓藍盒子劇場轉化為時空通道，結合在地經典小吃與移動式演出，帶領觀眾實體穿越至1990年代的士林夜市，

北藝中心董事長王文儀表示，現今場館所在的地理位置，本身就是士林夜市歷史地景的一環。北藝中心始終秉持「看見更寬廣的世界」的精神，與全民大劇團打開劇場的黑盒子，觀眾除了看見士林夜市的熱鬧，更會發現夜市背後沉澱的常民故事與城市歷史變遷。

《士林YES！》以1990年的士林夜市作為故事舞台，聚焦於一群在士林夜市奮力經營生計的小人物。面對環境變遷與市場競爭，在地經營多年的攤販與前來打拚的新面孔在夜市裡奮力經營生計，交織出小人物在現實生活中的堅持與韌性。 除了帶領觀眾重返城市的集體記憶，更呈現了台北城市現代化的過程。劇中歷史橫跨廟口「鬼仔市」孕育出的夜市文化、工業時代的士林紙廠，到民歌西餐廳承載的青年活力，將士林數百年的文史底蘊濃縮於演出之中。

北藝中心表示，為了讓文史研究轉化為具體的感官體驗，團隊試圖打破劇場與觀眾之間的界線。演出從場館一樓揭開序幕，觀眾將化身為夜市的一部分，隨著劇情與角色推進逐步移轉空間，穿梭於不同樓層，最終抵達四樓藍盒子劇場，實體感受昔日夜市人群川流不息、叫賣聲此起彼落的濃厚人情味。現場特別將夜市經典小吃及郭元益冰沙餡餅等經典常民美食引入劇場，讓觀眾邊吃邊走進故事。

為了呈現多元的夜市人物群像，雙方特別邀請跨界卡司，包括前主播張珮珊、時尚設計師李明川，攜手凱爾、呂紹齊、林斌、劉樸、金雲等實力派劇場演員同台飆戲。透過不同世代、不同背景的演員詮釋，展現夜市文化背後豐富多元的人物群像。

台北表演藝術中心與全民大劇團聯手發表年度沉浸式定目劇《士林YES！》，以沉浸式戲劇的型態帶領觀眾「垂直穿越」1990夜市黃金年代。觀眾穿越北藝中心一樓至四樓的時空通道之際，一邊享用美食、一邊沉浸於故事之中， 打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。 圖／北藝中心提供
台北表演藝術中心與全民大劇團聯手發表年度沉浸式定目劇《士林YES！》，以沉浸式戲劇的型態帶領觀眾「垂直穿越」1990夜市黃金年代。觀眾穿越北藝中心一樓至四樓的時空通道之際，一邊享用美食、一邊沉浸於故事之中， 打造兼具視覺、聽覺與味覺的城市文化新體驗。 圖／北藝中心提供

士林夜市 北藝中心 大腸包小腸

延伸閱讀

「水鬼抓交替」也有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

搖滾音樂劇先鋒 韋伯「萬世巨星」首度攻台

老台北人共同回憶！昔日最潮「芝麻百貨」透明電梯、午夜場電影…為何從東區地標走向沒落？

台中國家歌劇院夏日FUN時光 6齣國內外音樂劇演出

相關新聞

台灣牛奶全球最貴 網紅Cheap怒轟：最會割台灣人韭菜的還是自己人

台灣牛奶到底有多貴？全球統計數據庫Numbeo近日公布各地牛奶價格，台灣每公升牛奶均價高達3.07美元（約新台幣97.37元），是榜上唯一超過3美元（約新台幣95元）的地區，也是全球最貴。對此，網紅Cheap也忍不住開酸，直呼：「最會割台灣人韭菜的，還是得自己人。」

同一班機差千元 達人曝注意「1日期」：機票有望變便宜

最近準備出國的人，不妨再多觀望幾天。旅遊粉專「不奇而遇」近日分享，韓籍航空國際線燃油附加費繼6月調降後，7月又將迎來新一波下修，代表接下來購買機票的旅客，有機會再省下一筆費用。若後續台灣航空公司也比照跟進，機票價格甚至有望慢慢回到油價飆升前的水準。

遊東京10件事必看！達人曝「淺草寺無人空曠時段」 挑餐廳看這數據不踩雷

隨著畢業季到來與暑假將至，許多學生與民眾紛紛規劃出國行程，其中交通便利、熱門景點多樣的日本東京，向來是海外旅遊的首選。日本旅遊達人林氏璧日前於社群分享「東京旅遊一定要知道的10件事」，針對機上安全規定、避開熱門景點人潮的黃金時段、飯店選訂標準及如何利用日本在地評分挑選餐廳等四大面向，提供自由行新手實用的旅遊指南。

吃完粽子肚子脹氣得吃胃藥？ 營養師推1水果救場：澱粉剋星

端午佳節前後，不少民眾習慣餐餐向粽子致敬。然而，糯米帶來的飽脹與消化不良感，往往讓人又愛又恨，甚至得依賴胃腸藥來緩解不適。對此，知名營養師許瓊月分享一個天然妙招，點名現在正當季、香甜多汁的「芒果」其實是隱藏版的澱粉剋星，飯後適量食用能有效加速分解糯米。

三個月狂瘦13.5公斤 營養師示警「不吃油」代價：竟切除膽囊

很多人減肥時，第一個刪掉的食物就是油脂，認為早餐吃地瓜加水果、午餐搭配生菜與雞胸肉、晚餐再來一碗青菜湯，油吃得越少，體重就掉得越快。不過，欣儀營養師近日在臉書粉專提醒，「減脂不等於完全不吃油」，若長期採取極低脂飲食，不只未必比較健康，還可能讓膽囊默默承受風險，甚至增加膽結石發生機率。

女人比男人更敢談死 她簽字求善終當送給自己的禮物

病人自主權利法上路十年，近年長照備受重視，加上老年醫療悲歌頻傳，「善終」話題不再是禁忌。各醫院預立醫療決定門診，諮詢臨終醫療的決定、簽署「預立醫療決定（AD）」的人數逐年增加。根據統計，已有逾11.8萬人簽署AD，其中簽署者女性約占64%，呈現女多於男的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。