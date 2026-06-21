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陳志鴻：在宅急症照護獲國際肯定 展現健康台灣實力

中央社／ 台北21日電

衛福部健保署推動的「在宅急症照護試辦計畫」成果，近期登上國際醫學期刊。總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今天表示，這正是健康台灣的重要方向，用制度創新回應社會變化，用數據成果證明政策可行，並把台灣經驗分享給世界。

衛福部健保署推動的「在宅急症照護試辦計畫」成果，近期登上國際醫學期刊「Journal of the FormosanMedical Association」，以台灣在宅急症照護的早期全國經驗為題，向國際分享台灣健保制度創新與照護模式轉型的具體成果。

總統府健康台灣推動委員會副召集人、成功大學醫學院名譽教授陳志鴻表示，根據健保署資料，包括居家收案、住宿式長照機構住民，以及急診後返家的病人，整體有89.9%病人順利完成治療，照護後14天內急診率僅2.9%，再住院率也只有3.7%，證明成果比預期更好。

陳志鴻指出，此為健康台灣政策從理念走向實踐、從國內制度創新走向國際分享的重要一步。他也鼓勵公私合作，持續透過期刊發表進行國際經驗交流，展現健康台灣的具體成果與國際能見度。

醫界人士受訪也肯定陳志鴻的看法，認為這篇醫學研究發表，代表台灣面對超高齡社會、醫療量能壓力與照護需求變化時，已經提出一套有制度、有數據、可落實的新解方。

資深醫界人士也分析提出4點觀察表示，首先，這項成果登上國際期刊代表台灣健保創新明確獲得國際肯定。過去台灣健保以高涵蓋率、低成本、高效率受到矚目，現更進一步從「讓人民看得起病」走向「讓人民得到更適合的照護」；在宅急症照護能被國際醫學期刊刊登，顯示台灣經驗不只是國內政策成果，也具有國際參考價值，讓世界看見台灣醫療治理能力。

其次是這項制度直接回應超高齡社會挑戰。這位資深醫界人士說，台灣人口快速老化，長者、慢性病患者及長照機構住民，常因感染症等急性問題需要送醫。若所有病人都只能住院，不僅造成急診和病床壓力，也增加家屬照顧負擔。在宅急症照護讓符合條件、病情穩定的病人，可以在家中或長照機構接受醫療團隊照護，是超高齡社會中更人性、更彈性的照護選項。

資深醫界人士表示，三是代表健保制度正持續升級。過去健保多以醫院、門診、住院為主要支付場域，現在把急症照護延伸到居家與社區，讓醫療不再只發生在醫院裡，透過醫師、護理師、藥師與跨專業團隊合作，加上遠距監測與定期訪視，健保制度從「支付醫療服務」進一步走向「整合照護流程」，這是健保從治療導向邁向以病人為中心的重要轉型。

最後是數字顯示成果亮眼。資深醫界人士指出，根據健保署資料，截至2025年3月底已有2158人受惠，其中包括居家收案、住宿式長照機構住民，以及急診後返家病人。整體有89.9%的病人順利完成治療，照護後14天內急診率僅2.9%，再住院率也只有3.7%。這些數字說明，在嚴謹評估與醫療團隊支持下，部分急症病人不一定非住院不可，也能安全完成治療。

陳志鴻表示，在宅急症照護登上國際期刊，意義在於台灣已開始為未來醫療建立新模式。讓病人在熟悉環境中安心治療，讓家屬減輕照顧壓力，也讓醫療資源更有效分配；這正是健康台灣的重要方向，用制度創新回應社會變化，用數據成果證明政策可行，並把台灣經驗分享給世界。

健保 陳志鴻 健保署

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